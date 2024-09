A las y los colegas que han dado un paso arriba

En días recientes se divulgó el listado de ascensos dentro del Servicio Exterior Mexicano (SEM), que la ley correspondiente prevé tenga lugar preferentemente cada año. Este proceso que sucede para avanzar de rango en rango, es hasta donde conozco, el único en el mundo que se empeña en gestionar la carrera diplomática, examen tras examen.

En la vida militar también se asciende en tiempos de paz mediante procesos anuales de promoción en donde quienes aprueban sus exámenes ascienden al rango inmediato superior.

Ello supone varios aspectos; la movilidad regular que motiva a sus integrantes a una mejora permanente; la perspectiva de una carrera de largo plazo que equilibra la presión de movilidad geográfica y las demandas propias del servicio, lo que incluye a las familias de los militares; la ratificación del compromiso vocacional de servicio a la Patria con el de la institución por promover y compensar ese servicio que incluye el riesgo de la vida; la confirmación de que son las y los mejores quienes ascienden y que la autoridad de un rango supone disciplina y experiencia y no improvisación.

En suma, la promoción escalafonaria es columna vertebral de la institucionalidad de una estructura estatal. Lo anterior se aplica igual en la vida civil. Como en México no contamos con un real sistema de servicio profesional de servicio, proceso iniciado hace veinte años, pero difícilmente aplicado, el SEM es aún la única instancia en el Ejecutivo, desde hace más de 200 años, que se establece alrededor de un sistema jerárquico de carrera de acceso mediante concurso público de ingreso y que en cada paso de la misma supone procesos de exámenes equivalentes al del propio ingreso.

Las personas que integran el SEM, ya sean de la rama diplomática o de la Técnica Administrativa, deben cumplir una serie de requisitos académicos y profesionales que les convierte de suyo en un grupo selecto. Después, durante su desarrollo profesional harán del servicio diplomático su vida y por ende, la de sus familias, y la aspiración de una mejora sostenida en función de sus méritos y capacidades es motor para mantener la motivación y calidad de su trabajo.

Destaca el hecho de que las mismas razones y retos para una promoción militar son, guardadas las circunstancias, iguales para los civiles que integramos el SEM.

El motivo para congratularnos con varias docenas de ascensos en el SEM es porque este es apenas el segundo concurso convocado por esta administración. La ralentización de las promociones ha ocasionado el avejentamiento de nuestro cuerpo diplomático, pero también ha dado paso a la asignación de responsabilidades por encima de los rangos, ante la falta de opciones de movilidad; igualmente ha justificado la designación temporal de integrantes del SEM bajo la modalidad conocida como artículo 7 para satisfacer las vacantes en diversas adscripciones.

En contraste con los ascensos castrenses, para quienes integran el SEM no basta con aprobar, sino quedar entre los primeros lugares dado el reducido número de plazas disponibles. ¿Acaso eso sucede en SEDENA o en SEMAR?

No sucede porque cuentan con los recursos presupuestarios para una movilidad escalonaría programada y el crecimiento en el número de sus integrantes se respalda con las partidas presupuestales correspondientes. Ello no sucede en Relaciones Exteriores, imitada a partidas de la Secretaría de Hacienda desde el fin de los años 90. Difícil imaginar a una instancia castrense conservando la moral y la vocación cuando no respalda a plenitud a sus integrantes.

En la diplomacia mexicana la idea de servicio es mucho más que la primera palabra de nuestra denominación, es la vocación y razón de ser de quienes la integramos. Por ello, se alegra de que tantas y tantos compañeros y sus familias festejen este paso hacia adelante.

POR DAVID NÁJERA

EMBAJADOR DE MÉXICO, ACTUALMENTE PRESIDE LA ASOCIACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO WWW.ASEMX.ORG

EEZ