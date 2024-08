Ley de CHIPS y de Ciencia a 2 años de su implementación: Integración Comercial vía Friendshoring

En un comunicado el Departamento de Comercio de los Estados Unidos dio a conocer un reporte sobre los resultados de la Ley de CHIPS y de Ciencia a 2 años de su implementación.

El comunicado indica que hace dos años, el presidente Biden firmó la histórica y bipartidista Ley CHIPS y de Ciencia, invirtiendo casi $53 mil millones para reestablecer las cadenas de suministro de semiconductores en EE.UU., crear empleos, apoyar la innovación estadounidense y proteger la seguridad nacional.

Hasta la fecha, el Departamento de Comercio ha anunciado más de $30 mil millones en inversiones propuestas del sector privado, abarcando 23 proyectos en 15 estados. Estos proyectos incluyen 16 nuevas instalaciones de fabricación de semiconductores y se espera que creen más de 115,000 empleos en manufactura y construcción en todo el país. El Departamento de Comercio está en camino de asignar todos los fondos restantes a los beneficiarios de CHIPS para finales de 2024.

“Como resultado de la Ley CHIPS y de Ciencia, hemos logrado grandes avances en los últimos dos años en la implementación del programa y en atraer el interés y entusiasmo del sector privado”, dijo la Secretaria de Comercio, Gina Raimondo. “Bajo el liderazgo del presidente Biden y la vicepresidenta Harris, estamos creando empleos bien remunerados y trayendo de vuelta la fabricación de semiconductores a los Estados Unidos”.

Con estas inversiones de CHIPS, Estados Unidos albergará a los 5 principales fabricantes mundiales de semiconductores lógicos y de DRAM ("memoria dinámica de acceso aleatorio", RAM para computadoras). Ninguna otra economía en el mundo tiene más de 2. Como resultado, se espera que EE.UU. fabrique casi el 30% de los chips más avanzados del mundo para 2032, en comparación con el 0% cuando el presidente Biden y la vicepresidenta Harris asumieron el cargo.

Los CHIPS, o semiconductores, impulsan nuestras vidas, incluyendo todo en Estados Unidos, desde teléfonos inteligentes hasta autos nuevos y dispositivos médicos. Son componentes esenciales de las tecnologías que darán forma a nuestro futuro, incluyendo la inteligencia artificial, la biotecnología y la energía limpia.

A través de la Agenda de Inversión en América del presidente, la administración Biden-Harris está construyendo una economía que trae innovación y oportunidades a todas las familias trabajadoras estadounidenses.

Es posible consultar el informe de progreso de dos años de -CHIPS for America-: Informe de progreso de CHIPS o bien visitar CHIPS.gov para obtener más información sobre -CHIPS for America-

Esta política industrial americana tiene efectos económicos expansivos a la zona de libre comercio de Norteamérica, que benefician directa o indirectamente a México al incentivar la integración de la cadena de valor de semiconductores, tal y como lo señala el reciente reporte denominado MAPA DE RUTA: OPORTUNIDADES PARA EL NEARSHORING DE SEMICONDUCTORES EN MEXICO presentado el 22 de julio 2024 por la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), cuyo objetivo es ampliar la participación de México en la cadena de suministro de semiconductores en Norteamérica, proponiendo acciones específicas y recomendaciones para varios estados de la república mexicana. Dichas acciones buscan aumentar la resiliencia de la cadena de valor de semiconductores en la región.

Pero no solo eso, si bien es cierto que es sustancial los casi $53,000 millones de dólares que el gobierno de EE.UU. decidió destinar a la industria de los semiconductores, esta cantidad elevada para los estándares actuales e históricos del gobierno estadounidense, es menor en comparación con las inversiones de capital agregadas y otras formas de apoyo al mercado y preferencias que otros gobiernos ofrecen actualmente, y han ofrecido, para promover sus industrias nacionales de semiconductores. También es menor en relación con las inversiones que las empresas de semiconductores estadounidenses y extranjeras realizan por su cuenta en Estados Unidos y en todo el mundo. Por ejemplo, un estudio realizado en 2021 por la Asociación de la Industria de Semiconductores de Corea, en el que participaron 153 empresas, reveló un compromiso de $450,000 millones de dólares en desembolsos en Corea del Sur hasta 2030 (Semiconductors and the CHIPS Act The Global Context , CRS)

Asia Oriental -en particular, Corea del Sur, Taiwán, Japón, Malasia y Singapur- alberga empresas e industrias de semiconductores competitivas a nivel mundial. En la actualidad, Estados Unidos depende principalmente de Taiwán para los chips lógicos de vanguardia y de Corea del Sur para los chips de memoria de vanguardia, y de Taiwán, Corea del Sur y, cada vez más, China para satisfacer la demanda de chips de nodos maduros. Las empresas de semiconductores de Asia Oriental han recurrido a diversas formas de ayuda pública para ayudar a desarrollar y mantener esta posición competitiva mundial en el sector de los semiconductores. La inversión pública a gran escala en la fabricación de semiconductores ha apoyado a las empresas de Corea del Sur y Taiwán y ha aumentado su competitividad en relación con las empresas con sede en Estados Unidos. Un análisis del Departamento de Comercio sobre la cadena de suministro mundial de semiconductores señala que el gobierno de Taiwán ofrece subvenciones y otras ayudas para las instalaciones de fabricación, como el 50% para los costes del terreno, el 45% para la construcción y las instalaciones y el 25% para la producción de semiconductores, además de inversiones en I+D (investigación y desarrollo) e incentivos fiscales. Podría decirse que estas inversiones han ayudado a las empresas taiwanesas a convertirse en líderes mundiales en la producción de los chips semiconductores más avanzados. Las subvenciones a los semiconductores de Corea del Sur y Singapur reducen el costo de propiedad de las instalaciones en un 25-30%, impulsando así la competitividad de las empresas con sede u operando en estos mercados. (Semiconductors and the CHIPS Act The Global Context , CRS)

Ante esta derrama de inversiones, Shao-Lin Hu, directora de la división económica de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en México, reconoció el apetito inversor de Taiwán, y en una entrevista con BNamericas, confirma la oportunidad de integración comercial Norteamérica-Asia-México vía Friendshoring, al dar respuesta a las preguntas formuladas de la siguiente manera:

BNamericas: Taiwán es un gran jugador global en el sector de microchips y semiconductores. Y ahora mismo, hay una gran oportunidad para trasladar esa cadena de suministro a México, en Norteamérica. ¿Veremos pronto empresas taiwanesas de este sector en México? Shao-Lin Hu: Todo mundo sabe que, en Arizona, Estados Unidos, nuestra empresa TSMC ya instaló su fábrica. Y según la [Cámara de Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnología] CANIETI, en México también hay diseño de microchips, pruebas y posterior ensamblaje. Con base en eso, creo que ya hay buenas condiciones para la integración.

BNamericas: ¿Entonces México podría complementar lo que ya existe en Estados Unidos? Shao-Lin Hu: México tiene su proximidad con EE.UU., además de la importancia de la seguridad de la cadena de suministro. Es natural que se integre con facilidad.

BNamericas: ¿Podría México aprender más de Taiwán en chips y semiconductores? Shao-Lin Hu: Creo que podemos aprender mutuamente. Hace unos 60 años, Taiwán estaba en cero en lo que se refiere a semiconductores. Y hoy, tenemos ese gran logro. Hay muchos factores para el éxito del desarrollo de la industria de semiconductores en Taiwán, entre los cuales los factores clave incluyen la política industrial con visión de futuro del gobierno, la fuerte ambición de los empresarios y el apoyo técnico y de talento de los centros de investigación y las instituciones académicas.

Finalmente, a nivel de política comercial internacional, México debiera seguir los pasos de EE.UU mediante la réplica de los modelos de Tratado de Libre Comercio suscritos con Taiwan y Corea del Sur a fin de profundizar y otorgar certeza jurídica a los lazos comerciales que permitan el desarrollo integral y sustentable de la industria de los semiconductores vía Friendshoring.

POR DR. MIGUEL ÁNGEL MARMOLEJO CERVANTES

COLABORADOR

PAL