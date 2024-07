Pablo Montero: "Sí voy a tener novia, tengo ganas de enamorarme y voy a cumplir 50 años"

PABLO MONTERO: “SI VOY A TENER NOVIA, TENGO GANAS DE ENAMORARME Y VOY A CUMPLIR 50 AÑOS EL 23 DE AGOSTO Y ME VOY A REGALAR MI CASA EN LA RIVIERA MAYA LA CUAL TIENE UN CENOTE PRIVADO Y CAMPO DE GOLF”

Pablo Montero, ¿Antes andabas con 8 novias al mismo tiempo, te acuerdas del encerrón en el hotel con ocho mujeres?¿Hoy como va tu vida amorosa?

“Eso fue hace mucho, del 2007 al 2010 sí anduve muy activo, salía mucho a antros pero ya estoy más grande y ya tengo muchos años que no salgo de reventón.”

¿Te vas a volver a casar porque ya te han bajado varias casas, no es así?

“No, nada más me casé una vez y la casa se la regalé a mis hijas y a mi ex esposa y está a cinco casas de la mía y hay una marina. por lo que mis hijas se la pasan caminando por el pasillo de la marina entre las dos casas, la de su mami y la mía y si quieren desayunar rico, pues vienen a mi casa porque yo se los preparo y siempre me dicen: "Papá, venimos a que nos hagas de desayunar", o se quedan conmigo o de repente voy por ellas al colegio y nos vamos al cenote que tengo en mi propia casa y nos echamos unos clavados y platicamos, cocinamos juntos.”

¿Te vas a volver a casar o eso ya nunca?

—”Voy a tener novia, obviamente. Tengo ganas de enamorarme.¿Se me ve alguna arruga?”

—No, no tienes ninguna arruga.

“Bueno, ya voy a cumplir 50 y no tengo arrugas por el colágeno.”

Pablo Montero me enseñó su casa que tiene un cenote privado y un campo de golf impactante y está a punto de terminar y me dijo:

"El próximo 23 de agosto voy a llegar al quinto piso y me voy a dar de regalo inaugurar mi casa que está quedando espectacular en la Riviera Maya, entre Xcaret y Tulum, donde viven mis dos princesas hermosas. Siempre me recargo de energía ahí, hago mucho ejercicio, corro bastante y tengo muchas actividades deportivas y acuáticas con mis hijas”.

Pablo, ¿Tu empezaste tu carrera cantando en el restaurante el Cicero donde cantabas entre las mesas?

“Sí y ahí conocí a mucha gente: a María Félix, a Juan Gabriel, a Luis Miguel, a Pedro Torres. Ellos dos me invitaron a un video de Luis Miguel, el de "La Media Vuelta", para hacerla como contrincante de él peleando por el amor de una mujer. Después hice "Pero Qué Necesidad, para Qué Tanto Problema" cuando ahí conocí a Juan Gabriel, a Chuy Salas y a Darío de León, que después me manejó a mí bastante tiempo. Conocí a gente muy importante, a doña Silvia Pinal.”

—¿Hoy existe algún restaurante parecido?

“No, el Cicero era como cabaret de los de antes.”

—¿Volverías a cantar entre las mesas?

“Sí se presenta una temporada y hay un escenario, me bajo y canto entre las mesas como cuando me contratan en un privado.”concluyó Pablo Montero quien está en “Perfume de Gardenias” con David Zepeda, William Levy y César Évora donde le toca cantar "Mi razón" con La Sonora Santanera.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ