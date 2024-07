Salomón a Migración

Si no pasa algo extraordinario en estos días, es un hecho que Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla, llegará como titular del Instituto Nacional de Migración (INM).

Vaya paquete que recibirá. Será el responsable de limpiar el tiradero que dejará Francisco Garduño en el INM, ya que, entre otras cosas, continúa el proceso judicial por el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en el centro de migrantes en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas y 20 más resultaron heridas.

Además, se ha incrementado el número de migrantes secuestrados, la crisis de violencia que se vive en la frontera sur del país, poniendo en riesgo la vida de millones de extranjeros que ingresan por ahí para cruzar nuestro territorio y llegar hasta Estados Unidos en la búsqueda de cumplir su sueño, ha crecido la cifra de migrantes que han hecho su casa desde camellones, bajo puentes y/o casas abandonadas, como consecuencia de que el INM no ha dado garantías o acompañamiento para su estancia en el país.

Preparativos y desafíos

Ante este escenario, Salomón Céspedes ya ha puesto a su equipo cercano a estudiar y les ha pedido que se preparen en materia migratoria para que no los agarren de sorpresa.

¿Y Garduño?

No podemos dejar de lado que, a pesar de que el actual titular de Migración está siendo investigado por su probable responsabilidad en lo sucedido el 27 de marzo del año pasado, algunas fuentes me dicen que Francisco Garduño saldrá del país por la puerta grande para encabezar una de las embajadas de México, así que no creo que esté preocupado.

Mientras tanto, la migración es y será uno de los temas pendientes en la agenda binacional con Estados Unidos.

Como era de esperarse, el republicano Donald Trump seguirá con un discurso agresivo hacia la migración que entra por la frontera sur de EU, mientras que los demócratas deben apurarse para definir quién encabezará su candidatura. Ya se ha puesto en la mesa el nombre de la vicepresidenta Kamala Harris; sin embargo, no hay que dejar de lado a Michelle Obama, quien sigue en el reflector, aunque ella ha dicho en diferentes ocasiones que se autodescarta.

Si lograran convencerla en estos días, podríamos ver una contienda mucho más interesante y nada fácil para Trump.

Al final, es tiempo de mujeres.

Veamos qué pasa del lado de los demócratas pero urge que tomen decisiones. Esta semana será crucial; si se tardan, el discurso contra los migrantes se intensificará una vez más, y ampliará la ventaja de Trump, por lo que es indispensable conocer quién se queda con la candidatura de los demócratas.

