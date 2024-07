Reformemos el Poder Judicial y avancemos hacia una justicia más democrática y cercana al pueblo Parte 2

La reforma al poder judicial busca eliminar los privilegios excesivos y los gastos superfluos que lastiman al pueblo de México, y cuáles son estos privilegios: pues los salarios exorbitantes y las prestaciones exageradas de los altos funcionarios judiciales.

Soy Jorge Argüelles, hoy hablaremos de la reforma al poder judicial que propone el presidente López Obrador y apoya la presidenta electa, la Dra.Claudia Sheinbaum.

Hay quienes piensan que eliminar privilegios es demagogia, pero en realidad es una medida justa, son acciones que generarían ahorros importantes, y sobre todo, alinearían al Poder Judicial con los principios de austeridad y el uso eficiente de los recursos públicos del movimiento transformador de México.

¿Qué queremos? Que la justicia sea más accesible para todas y todos los mexicanos, especialmente para los más vulnerables y olvidados, el acceso a la justicia ya no puede seguir teniendo un valor monetario desmedido e injusto, ni seguir siendo percibido como lento, costoso y siempre a favor de los que más tienen. No, esto debe cambiar.

La propuesta de reforma incluye una serie de medidas para agilizar procesos, para reducir costos y ampliar servicios de asesoría jurídica gratuita que son sumamente valorados en los pueblos y comunidades de México, dónde la justicia es cuestión de pesos.

Busca fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias y la justicia cotidiana, saben por qué, porque aquí es donde la mayoría de los ciudadanos tienen contacto con el sistema judicial y donde más injusticias se padecen.

La reforma también quiere acercar la impartición de justicia a las comunidades locales para atender de manera más efectiva las necesidades específicas de cada región del país.

Se busca la digitalización de procesos, el uso tecnologías para agilizar trámites e implementar sistemas de gestión más eficientes, y que el acceso a la justicia deje de ser lento.

La reforma no descuida la importancia de contar con jueces y funcionarios judiciales altamente capacitados, al contrario, la reforma propone fortalecer los sistemas de formación, actualización y evaluación continua del personal judicial. Por eso estamos planteando robustecer las escuelas judiciales y establecer mecanismos más rigurosos de evaluación del desempeño, y aquí lo que debemos preguntar no es a quién daña sino a quién beneficia, porque a los que queremos beneficiar es al pueblo de México, que la justicia sea cercana, sea justa y que todas y todos tengamos acceso a ella.

Y no, la reforma no afectará la independencia judicial, por el contrario, la propuesta fortalecerá su independencia a través de diversos mecanismos. La elección popular de jueves y magistrados, lejos de politizar a los jueces, les daría un mandato directo de los ciudadanos, para que no tengan compromisos con grupos de poder o intereses particulares sino con la justicia y la justicia nada más.

POR JORGE ARGÜELLES

COLABORADOR

@JORGEARGUELLESV

EEZ