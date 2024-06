Una cervecita para el calor

A lo largo de los años he tenido la oportunidad de dar conferencias en ciudades que se encuentran en zonas de la república mexicana en las cuales la temporada de calor es infernal; Mexicali, Veracruz, Mérida y últimamente la Ciudad de México por mencionar sólo algunas.

Y es común que las personas consuman cervezas heladas con el fin de refrescarse, sin embargo, esto puede llegar a ocasionarle problemas a la persona si continúa el resto del día trabajando o en sus labores diarias ya que no es recomendable llevar a cabo estas actividades si hemos bebido y lo peor es que no se toman una, se toman varias porque tenemos la percepción de que la cerveza “casi no tiene alcohol” porque la etiqueta dice que solo tiene el 5% y estamos equivocados, una cerveza de 355 ml tiene la misma cantidad de alcohol que una cuba o una paloma o un whisky con agua servidos en un vaso de 355 ml, todos ellos incluyendo la cerveza contienen 17 ml de etanol de tal forma que si alguien decide tomarse una cerveza a medio día para refrescarse, lo mismo daría que se tomara un mojito.

Esta percepción de que las bebidas con alcohol nos ayudan a refrescarnos dista mucho de la realidad, aunque darle un buen trago a una cerveza helada nos puede dar esa sensación, no debemos olvidar que el alcohol es vasodilatador y esto hace que nos suba la temperatura del cuerpo, por eso los borrachos tienen los cachetes, la cara y las orejas rojas, por eso cuando nos tomamos un shot de tequila sentimos perlas de sudor a los pocos minutos.

Últimamente con la ola de calor por la que estamos cruzando, se han puesto de moda bebidas como las “gomichelas” que son cervezas preparadas con varias salsas y gomitas, también otra bebida denominada “azulito” que se sirve en vaso de 1 litro y que es aún más peligrosa ya que combinan 100 ml de vodka con 200 ml de bebidas energéticas y 700 ml de refresco, esto además de tener demasiada azúcar, genera un choque entre dos drogas que hacen cosas opuestas, por un lado la cafeína de las bebidas energéticas aportan energía mientras que el alcohol, al ser un depresor del sistema nervioso central lo inhibe, es decir, te apaga por lo que beber esta combinación hace que no sientas la borrachera cuando tomas hasta que es demasiado tarde. Ahora imagínense a la gente consumiendo esto a medio día o a las 3 de la tarde para tratar de refrescarse… no creo que sea buena idea.

Debemos buscar opciones saludables, estoy de acuerdo que a mucha gente no le gusta el agua simple, pero pueden buscar la forma de beber agua de jamaica helada, esa sí es refrescante y además es sana porque es diurética y ayuda a tus riñones, agüita de limón y pepino con chía, agua de coco helada o ya si me apuras en el peor de los casos un refresco con cero azúcar.

En estas épocas de calor debemos de estar muy conscientes de lo que consumimos y sobre todo de no deshidratarnos, quizás alguna bebida con electrolitos pueda ser un buen recurso también, pero por favor, nada de salirse de la oficina para echarse una chela bien helada para bajarse “la calor”, por ahí no va la cosa queridos lectores.

