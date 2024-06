Vienen más nombres

En los próximos días, la candidata ganadora de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum, irá dando a conocer los nombres de las personas que acompañarán a Juan Ramón de la Fuente en el proceso de transición de gobierno. El propio ex rector de la UNAM y ahora jefe de ese equipo dijo a Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, en Heraldo Radio, que los integrantes serán expertos en los diversos ejes temáticos emanados de los Diálogos por la Transformación, que él dirigió.

Ya se ve en Econom��a

Por cierto, quien se está viendo como secretario de Economía de Claudia Sheinbaum es Marcelo Ebrard. Cercanos al virtual senador nos cuentan que su designación es casi segura, pues desde esa posición sería uno de los principales negociadores en la revisión del T-MEC, en 2026, asunto que interesa sobremanera a la próxima presidenta.

Felicita Peña Nieto a Sheinbaum

El ex presidente Enrique Peña Nieto no se quedó atrás en las felicitaciones a Claudia Sheinbaum, por su triunfo en la elección presidencial. “Recibí la llamada de felicitación, por nuestro triunfo, del ex Presidente Enrique Peña Nieto, lo cual agradezco mucho”, difundió en redes sociales la ganadora de los comicios del domingo.

Voto por voto, para maquillar paliza

Es un hecho que en el PAN, que dirige Marko Cortés, no existe ni la más mínima esperanza de que el recuento de los votos revierta el resultado de la elección del pasado domingo. Lo que se busca en realidad es reducir un poco el aplastante porcentaje de diferencia y, por supuesto, pepenar uno que otro espacio en el Congreso de la Unión.

Reactivan proceso contra Samuel

Resulta que el Congreso de Nuevo León va a reactivar el juicio político contra el gobernador Samuel García, por no presentar en tiempo y forma el presupuesto de egresos 2023. Las bancadas del PAN y del PRI pidieron a la Comisión Anticorrupción reanudar el proceso y llamaron al emecista a no entorpecerlo con recursos legaloides.

Se notó la mano de Obdulio

Nos dicen que el triunfo de Alessandra Rojo de Vega en la Cuauhtémoc, no se explicaría sin la operación de Obdulio Ávila. Se trata de un panista como pocos, que no es la primera vez que logra llevar a sus candidatos al triunfo, pues lo suyo son las misiones imposibles. Lo hizo antes en las alcaldías Miguel Hidalgo y Coyoacán.

No les alcanzó la fama

Con las ganas de cargo se quedaron famosos como Roberto Palazuelos, Brenda Bezares, la influencer Paolita Suárez y la cantante Toñita. Aspiraban a cargos de elección popular, pero perdieron y aceptaron su derrota. Quienes sí ganaron y serán diputadas federales son las deportistas Paola Longoria y Paola Espinosa.

