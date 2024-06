¿Infelicidad laboral?

Los memes no me dejan mentir: algo que nos disgusta a la mayoría de las personas de mi generación es nuestro trabajo, situación que comprueba una encuesta de Computrabajo que indica que el 48% de la población laboral en el país no está feliz con su empleo.

Millennials: situación laboral

Hay muchas razones; las pocas o nulas opciones de crecimiento, la falta de buenas prestaciones, un ambiente tóxico y la percepción de que nuestro potencial no se aprovecha al máximo.

Los millennials crecimos con la promesa de que, con educación y esfuerzo, lograríamos estabilidad y éxito profesional. Sin embargo, la realidad económica ha sido distinta, la crisis financiera mundial de 2008-2009, la pandemia, los conflictos bélicos, entre otras cosas, generaron inseguridad laboral y un clima económico desafiante.

Tenemos acceso a empleos cuyas empresas no tienen la capacidad de ofrecernos las garantías suficientes para tener una vida económica plena, situación que además se relaciona con las reformas laborales de nuestro país y muchas otras cosas más.

Este contexto provoca infelicidad, que se convierte en quejas constantes, en un clima laboral tóxico que ahora hemos convertido en memes para hacer más llevadera la situación. ¿Cómo afrontó esta realidad? Con pasión por lo que hago.

Vocación y pasión

¿Sabían que la palabra "pasión" en realidad significa sufrimiento? Yo sufro, de cierta manera, al dedicarme a lo que me gusta, por la falta de recursos suficientes para cubrir mi estilo de vida, pero activo mi vena emprendedora para poder sobrellevar los gastos, ya que he llegado a la conclusión de que no me puedo quejar de lo que siempre anhelé tener.

Desde que elegí estudiar comunicación, sabía que no iba a tener el mejor sueldo y que quizá ni siquiera podría dedicarme a lo que me gustaba porque no tenía contactos. Me decían que había elegido una carrera mediocre, pero aun así, decidí estudiarla. Fui terca y lo sigo siendo.

Mis primeros trabajos, más que ofrecerme una retribución económica, eran para mí inversiones en conocimiento. A veces fui infeliz porque no me dedicaba al 100% a lo que quería. Cuando me despidieron, no dudé ni un minuto en cambiar la dirección en la que iba para empezar a trabajar en algo que me hiciera sentir bien.

Sé que lo menciono a menudo, pero es lo que me ha funcionado, atender mi salud mental me ha llevado a descubrir por qué a veces me llego a sentir inconforme con lo que hago y en dónde estoy. En mi caso, siento que nunca es suficiente, que debo hacer más, lo que se le denomina autoexigencia.

A veces, para darle salida a esa autoexigencia, ganas de seguir aprendiendo o generar más ingresos, participó en proyectos de manera independiente. Citando a un amigo: “los millennials a veces emprendemos no por gusto sino por necesidad”.

Adaptabilidad emocional

También creo que estamos viviendo día a día unos auténticos Juegos del Hambre, en los que desarrollar nuestras habilidades humanas de supervivencia es muy importante, como la adaptación emocional.

De acuerdo con el centro educativo español GRUPO MUSARTE, la capacidad de adaptación consiste en priorizar nuestra atención en los recursos que sí tenemos para crear algo nuevo y en usar las cosas útiles del pasado para tomar el mando de nuestras emociones.

Alguna vez escuché al standupero Franco Escamilla decir que había convertido sus malas experiencias en comedia y ahora vive de eso. Otro ejemplo es el influencer Dani Valle, quien ha explotado en sus redes sociales la vida godín, creando contenido con el que nos identificamos. Gracias a esto, ha ganado una audiencia considerable y generado ingresos. Es así como la adaptabilidad emocional nos puede conducir a la creatividad para convertir nuestras dificultades en oportunidades.

En conclusión, le hago frente a la realidad laboral y económica que hay en mi país disfrutando lo que hago, siendo creativa y atendiendo mi salud mental. Lo demás no está en mis manos resolverlo.

POR DULCE GALINDO VILLA

INSTAGRAM: @DULCEGALINDVILLA: https://www.instagram.com/dulcegalindovilla/

