El Doctor Patán viste de Prada

El Doctor Patán acaba de entender el concepto de austeridad republicana. Por la mañana, en seguimiento a las enseñanzas de Lenia, la ministra de los pobres, decidí hacer un viaje en metro para grabarlo, subirlo a redes y recordarle a mi electorado (#DoctorPatan2030) que ellos y yo somos lo mismo. Que soy uno con el Pueblo Bueno. Que ya no me pertenezco, pues.

Salí con mi hijo, encargado del video, muy temprano, hacia las once. Debo decir que, pese a los esfuerzos del gobierno del cambio, no fue un viaje agradable. No sé cómo le hizo la Lenia para encontrar un tren tan vacío. Entiendo que luego viaje en Suburbans. Su Doctor dejó de usar el metro hace ya varios años.

Lo reconozco: el miedo a las explosiones, inundaciones y atorones de una hora y media, entre otros “ones”, supera a mi voluntad de hundirme en el “sagrado olor del pueblo”, que le llamaba un presidente. Esta vez no hubo “ones”, pero tuve que esperar cuatro trenes para lograr meterme en un vagón, por la cantidad de gente que atiborraba la estación en los 16 minutos, promedio, que tardaba en llegar el siguiente convoy.

El caso es que regresé a casa agotado y en Uber, luego de cinco estaciones, y me senté con una cerveza y un tequila a leer la prensa. Fue eso lo que me permitió entender lo de la austeridad. ¿Ven el aspecto relajado con que comparece ante los medios el Quinto Presidente Más Popular del Mundo (QPMPDM)? Ya saben: los zapatos con mengambrea, el dobladillo arremolinado en los tobillos, el botonazo…

¿Ubican lo del tóper con quesadillas de mi Martí, o la hegemonía del “estilo Noroña”, es decir, de las camisas bordadas, las guayaberas y los huipiles? Bueno, pues parece que la cosa no es tan así. El Doctor leyó en una nota de “Emequis” que el QMPPDM no le hace el feo que a los suéteres de Ferragamo, que a los relojes de Tiffany, que a los zapatos Church’s, 18 mil pesitos debajo de esa capa de caldo de birria cristalizado.

Descubrió también que el camarada Marcelo se reintegra al movimiento con un Rolex de casi 300 mil pesos, que mi Olga va al Senado en Vuitton y que la Yeidckol se hace esas fotos con militares cubanos en Carolina Herrera, y recordó los tenis carísimos del bodocón.

Vaya, que el Doctor descubrió que la 4T es una madre apapachadora que sí, le permite a sus hijos, luchadores sociales, abrazar ciertos lujos, siempre que no dejen de enviar el mensaje correcto. Es decir, que pueden vestir como quieran, siempre que el Boss se vea como un traje de contador en la cruda.

Debo decir que vi mis Crocs rojos (solo los uso en casa: no somos animales) y se me humedecieron los ojos. Desde hoy, el Doctor visite de Prada.

En cuanto al video en el metro: no hay. Le instruí a mi hijo que me tomara así como casual, tipo Lenia, pero la cantidad de gente impidió que hiciéramos una toma adecuada.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ