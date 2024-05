Extraño enemigo

Una obra escrita hace 142 años es el éxito de la temporada en Broadway. Ayuda que su protagonista sea un actor talentoso y querido que acaba de protagonizar la serie televisiva que marcó la cultura del último lustro –Jeremy Strong, mejor conocido como Ken Roy, el mirrey melancólico de Succession. Sin embargo, el éxito del montaje de Sam Gold del clásico de Henrik Ibsen El enemigo del pueblo –a partir de una inteligente edición de la dramaturga Amy Herzog– no descansa en meras presencias estelares.

La lectura más evidente de su pertinencia de cara al Zeitgeist tiene que ver con la cultura de la cancelación. En la trama, el médico de una localidad cuya principal fuente de ingreso es un balneario de aguas termales descubre éstas contaminadas por químicos derivados del trabajo de los curtidores, y busca publicar su investigación en el periódico local para que el alcalde tome las debidas cartas en el asunto.

Temerosa de ver su bienestar económico amenazado, dispuesta incluso a sacrificar vidas humanas para preservarlo, la comunidad cierra filas con el alcalde –cuya prioridad es salvar su trasero político– para condenar al oprobio y al ostracismo al delator. El médico Stockmann (Strong) es insultado, vejado y golpeado en público, despedidos él y su hija de sus respectivos trabajos, vandalizada su casa y revocado su contrato de arrendamiento a fin de erradicar de un plumazo una realidad incómoda para todos, de tapar el sol con un dedo.

El director y la dramaturga logran trazar a partir de Ibsen una parábola certera aunque elemental de estos tiempos de funeo y troleo, y añaden al original un par de referencias a los Estados Unidos como tierra de libertades e igualdad a fin de provocar la risa incómoda del espectador.

Lo que, sin embargo, hace de la noción misma de remontar El enemigo del pueblo en 2024 una genialidad es la cercanía de la comunidad anónima descrita por Ibsen en su texto centenario con tantas sociedades contemporáneas en que el ejercicio del poder es de un centralismo y un autoritarismo crecientes, la liga del liberalismo de mercado es tensada hasta alcanzar proporciones randianas y la evidencia científica es desdeñada, véase relegada, en el diseño de políticas públicas.

Que Ibsen haya anticipado hace siglo y medio sociedades marcadas por la lógica de la comunicación y el afecto, desdeñosas del derecho, la solidaridad y los valores democráticos, lo hace un visionario; que Gold y Herzog sepan encontrar en su texto –cuya forma podría parecer herrumbrosa a generaciones educadas en el everything everywhere all at once de Tik Tok– una perturbadora parábola de nuestros tiempos los revela creadores teatrales pertinentes y su montaje especialmente relevante en Estados Unidos de cara al próximo proceso electoral.

La adaptación mexicana urge.

POR NICOLÁS ALVARADO

COLABORADOR

IG Y THREADS: @NICOLASALVARADOLECTOR

MAAZ