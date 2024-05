Papelón de México con el maíz transgénico

Se reveló la versión pública de la refutación que ha hecho Estados Unidos (EU) contra México ante el panel que dirime la controversia por la negativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de permitir la importación de maíz genéticamente modificado para consumo humano.

El solo índice deja a cualquiera frío, observando la contundencia con la que EU exhibe los errores, fallas y dislates con los que, a su juicio, México prohibió esas importaciones.

El primer apartado especifica que “el soporte presentado por México acerca de los supuestos riesgos de consumir maíz genéticamente modificado es incorrecto e inconsistente con principios científicos”. Sentencia: “México argumenta equivocadamente que las medidas en disputa no tienen impacto alguno en el comercio actual”.

El panel tendrá serios argumentos de parte de EU, mientras que del lado mexicano al parecer solo recibió afirmaciones generalizadas y sin soporte técnico.

En el documento se lee, en lo concerniente a la liberación de ese maíz al medioambiente mexicano, que: “México realiza afirmaciones superficiales, como por ejemplo que ‘los transgenes del maíz genéticamente modificado podrían potencialmente implicar cambios genéticos y fisiológicos negativos en el maíz convencional’; pero lo hace sin recurrir a ninguna cita y evitando especificar cuáles son los cambios ‘negativos’ que alega”.

El documento es una colección de bofetadas en la argumentación mexicana. Solo con leerlos, es difícil creer que México podrá ganar esta disputa, porque el propio artículo 9.6.6(b) del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que nuestro país signó, nos compromete a basar cualquier medida (como la prohibición decretada por AMLO) en “principios científicos relevantes”. Y eso no ocurrió, como se demuestra en el documento: “La estimación de riesgos hecha por México no es otra cosa sino una amalgama de fuentes seleccionadas, sin una metodología particular, y resumidas en un documento que no tiene nada que ver con riesgos a la salud humana derivados del consumo de maíz genéticamente modificado en la masa o las tortillas. Incluso si el contenido fuese relevante, México omitió conducir una evaluación caso por caso de eventos con organismos genéticamente modificados, tal como se requiere por estándares internacionales y tal como ha sido reforzado por el propio sistema judicial mexicano”.

En pocas palabras: hicimos un papelón al argumentar la prohibición que ordenó AMLO al maíz genéticamente modificado. Ahora, a esperar el resultado del panel en unos meses más, después de las elecciones. Uff.

EMPLEOS IMSS

¿Quién dijo que no sigue creciendo el empleo? El IMSS reportó que, en los últimos 12 meses y hasta el pasado abril se han creado 553 mil 911 empleos, mayor al promedio “de los 10 años previos considerando períodos comparables”.

POR: CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

PAL