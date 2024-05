Focos rojos en Puebla

Varios son los rincones de la República Mexicana que están llamando la atención por los altos grados en la temperatura electoral, a poco menos de un mes para que se lleve a cabo la elección más grande de nuestra historia.

Este fin de semana, Puebla fue uno de los reflectores por la agresión que sufrió, en su fraccionamiento, el candidato a la gubernatura en ese estado por la alianza PAN-PRI-PRD, Eduardo Rivera, dicho ataque fue calificado por el propio candidato como un “móvil político” directamente contra él.

Hasta el momento hay dos detenidos de nacionalidad colombiana por su presunta responsabilidad. Ésta no es una amenaza más, no es cosa menor, es la primera vez en esta jornada electoral que se atenta contra un candidato estatal, y no puede tomarse tan a la ligera.

El gobernador tendrá que tomar acciones inmediatas y no minimizarlo.

Pero eso no es todo, en la capital poblana también las cosas empiezan a subir la tensión entre aspirantes.

El candidato a la alcaldía de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia, José “Pepe” Chedraui, asegura que sus números apuntan a que el próximo 2 de junio obtendrá el triunfo en las urnas con 28 puntos de diferencia sobre Mario Riestra, candidato aliancista por el PAN-PRI-PRD

¿Será?

Lo que sí es un hecho es que Chedraui confía en arrebatarle la capital poblana al PAN y con ello garantizar las políticas de la 4T. Veremos cómo lo toma su contrincante el panista Mario Riestra, quien confía en defender la capital.

*

Sin duda los gobernadores han jugado un papel importante en esta y todas las elecciones de nuestro país, sin embargo hay que decir que hay algunos que no les importa guardar, ni tantito, las formas, tal y como lo ha hecho Ricardo Gallardo en San Luis Potosí.

Ya han sido varios los eventos de campaña en donde se ha confirmado la injerencia directa del gobernador Gallardo en la elección, la presencia de sus aliados para irrumpir y agredir a quienes aspiran a un cargo de elección popular y no fueron elegidos por él ha sido un factor que se repite todos los días en ese estado.

De manera grotesca este fin de semana en plena campaña de la candidata morenista rumbo al Senado Rita Ozalia, seguidores de la aspirante tuvieron que intervenir por la pega de propaganda de otras candidaturas afines al gobernador, tapando la de ella, lo que provocó que sus simpatizantes enfrentaran a los gallardistas.

Rita Ozalia es la candidata de Morena rumbo al senado, a pesar del propio gobernador que ha sido una piedra en el camino, no sólo para los morenistas en SLP, también para sus gobernados, quienes han padecido la inseguridad, la extorsión y las desapariciones que van en aumento cada día.

*

EN CORTO. En Morelos están hechos bolas con las versiones de la “desaparición” del Obispo Emérito de Chilapa, Chilpancingo. La confrontación entre autoridades morelenses ha dado a conocer dos versiones distintas: por un lado la Fiscalía estatal a cargo del polémico Uriel Carmona asegura que se trató de un secuestro exprés y que cuenta con un video que así lo confirma. Mientras tanto el Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, apunta que el jerarca católico, ingresó a un motel acompañado de una persona del mismo sexo. ¿A quién le creemos?



