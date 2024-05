Reflexiones consultivas con Xóchitl Gálvez (Parte IV)

Querida Xóchitl:

Revisando el avance y presencia territorial de tu campaña, se pueden observar claramente las razones por las cuales no apareces en el primer lugar de las encuestas, y porque a estas alturas de la contienda todavía existen dudas con respecto a tu competitividad electoral.

La primera de estas razones se debe a que tu equipo de campaña y los partidos políticos nacionales no han considerado integrarte como parte de la agenda de las más de 20 mil candidaturas que compiten a distintos cargos de elección popular por la Coalicion Fuerza y Corazón por México en todo el país.

En el tema nacional únicamente están viendo a sus partidos, dejando fuera la candidatura Presidencial como parte de un solo proyecto. De manera que en su gran mayoría, las candidatas y candidatos que forman parte de la Coalición en su imagen gráfica y en sus proyectos locales no te están visualizando como cabeza del Proyecto Nacional que representas.

Mientras tanto en el contrapunto. Es decir, del lado de la 4T y su alianza, no hay un solo candidato, ya sea a Regidor, Presidente Municipal, Diputado Local, Diputado Federal, Senador o Gobernador que no este considerando en el despliegue de su publicidad y en su discurso, la vinculación de su imagen a la de Claudia Sheinbaum. La razón es muy simple: Piensan que su candidata presidencial los va a jalar hacia arriba.

Si continuamos analizando las razones, también encontramos que las y los candidatos de la Coalición, muy poco o nada en su comunicación integran los mensajes que vas dirigiendo en tu campaña. Vamos, la mayoría de los candidatos ni siquiera los conocen. Cada uno en los recorridos por sus Distritos electorales o en sus Municipios habla a los electores de lo propio.

Esto para los ciudadanos implica una terrible desorientación. Porque si bien es cierto que es muy importante el Agua Potable, la Pavimentación, o la prestación de Servicios Públicos en cualquier Municipio mediano o pequeño del país; es más importante en una campaña electoral, que las y los candidatos hayan hecho un trabajo previo de pedagogía política para explicarles el enorme riesgo que hoy existe en México, ante el escenario que representan Morena, su 4T, su plan C, y todas esas cosas que les ha encargado el Presidente de la República a a Claudia Sheinbaum, a Morena y a sus aliados, por lo cual, andan peleando la mayoría calificada en ambas Cámaras.

Adicionalmente a la organización territorial para la búsqueda del voto, porque ya queda muy poco tiempo, cada uno de los candidatos de la Coalición están priorizando su estrategia, sin incluirte en su promoción del voto. Esto explica el por qué tu nivel de conocimiento resulta muy escaso al momento en que se levantan las encuestas nacionales y regionales.

Algo que tu equipo de coordinadores de campaña debe tomar en cuenta en la estrategia, y a la hora de tomar decisiones es que la gente difícilmente vota por lo que no conoce.

Otro punto relevante, es que en la construcción de tus mensajes estas presentando otra debilidad: Porque tú tampoco estas considerando a los candidatos y candidatas de la Coalición, no estas hablando de lo que a nivel local y regional del país resulta importante para los ciudadanos.

Obviamente tampoco para las y los candidatos, porque estas hablando de lo que te diseñan en el escritorio, no en el levantamiento de causas de los ciudadanos en cada metro cuadrado del territorio nacional. Tienes una visión política nacional agregada estadísticamente, sin embargo, no has hecho el esfuerzo de comunicarte individualmente con aquellos que sienten la enorme necesidad de ser protegidos ante sus necesidades específicas en materia de Salud, en materia Educativa, en materia Económica o en materia de Seguridad, desde cada una de las 100 millones de realidades, que existen.

Cuestionas a Claudia Sheinbaum o a Morena, pero te falta presentar la oferta concreta con la que vas a atender a cada uno de los ciudadanos de este País. ¡Tu Propuesta de Cambio!

Los ciudadanos necesitan saber y sentir que existe alguien preocupado en la campaña por ellos. Porque hasta el día de hoy no están siendo atendidos en sus necesidades específicas.

Por ejemplo: ¿Acaso hay alguien que hable un día si y el otro también de el número de ciudadanos a quienes no les están brindando por parte de las autoridades de Salud las citas que requieren de Medicina General? ¿De Medicina de Especialidades? ¿Saben cuantos y a quienes les están posponiendo entre 6 y 12 meses las citas para Estudios de Laboratorio y Radiológicos?

¿Que esta pasando con aquellos mexicanos a quienes les están posponiendo uno, dos, tres o cuantos años una Cirugía? ¿Quien esta identificando y estableciendo una interacción con esos ciudadanos que se encuentran inermes ante un aparato burocrático de la Cuarta Transformación que miente sistemáticamente y contra el cual nada han podido hacer? Solo construyen mensajes de generalidades que poco o nada conectan con el interés de ellos, los ciudadanos.

Querida Xóchitl, perdón que insista, pero si no no te acercas a cada uno de los ciudadanos potenciales a través de los más de 20 mil candidatos y candidatas de la Coalición y sus suplentes en todo el país para recoger e identificar individualmente sus necesidades especificas, y haces que los candidatos de manera transversal lleguen a todo el territorio nacional, no va a ser posible que obtengas los votos que requieres para ganar.

Tus mensajes y actividades se están diluyendo en la Torre de Babel en que se ha convertido el Proceso Electoral del 2024, por el número de posiciones que se eligen.

Como mencione la semana pasada. Tuviste una gran participación y un muy buen posicionamiento en la 87 Convención Bancaria en Acapulco. Sin embargo no fue más allá de la noticia del día; De la presentación de tu Plan Nacional de Infraestructura, al día siguiente nadie estaba hablando de ello.

El anuncio de la Plataforma ¡Apúntate!, fue muy relevante, porque esta dirigida especial y directamente a recoger las causas y el sentir de los mexicanos electores, desafortunadamente no fue más allá de un deslucido anuncio dentro de tu “Mañaneta”, muy pocos en el país saben de la Plataforma.

Tres esfuerzos trascendentales que debieron articular estratégicamente tu campaña con el resto de la Coalición Fuerza y Corazón por México en todo el país, y construir una narrativa de acercamiento territorial con los ciudadanos, que además sí te da votos. Con todo respeto Xóchitl, estos tres esfuerzos fueron imperdonablemente desperdiciados, gracias a la falta de visión de tu equipo.

Algo esta pasando con tu equipo de campaña, como es posible que dediquen toda una semana, mañana tarde y noche a placearse en los medios de comunicación para “defender” en todos los espacios habidos y por haber, a través de mesas de diálogo tu desempeño en el segundo debate.

Que si ganaste el debate. Que si en las encuestas publicadas estas a 30 puntos. Que si las encuestas de los de enfrente están cuchareadas, porque tu equipo trae otros datos. Que si tan solo estas a entre 6 y 9 puntos de distancia, etc., etc., etc.

Si bien es cierto que tu desempeño en el Segundo Debate fue muy superior al primero ¡Xóchitl, los debates no dan votos!

Por enésima ocasión. La única manera de obtener votos, es ir por ellos al territorio. ¿Como?: Mediante operativos de campo articulados con la única estructura con la que cuentas. Los más de 20 mil candidatos y sus suplentes. No hay más. Reitero, allá no se esta hablando ni de ti, ni del Proyecto Nacional que encabezas, mucho menos de la Plataforma ¡Apúntate!

O de que se trata el Plan de Infraestructura. Bueno, ni siquiera apareces junto con los candidatos en la mayoría de su publicidad. Porque no hay de donde o con quien puedan nutrirse el resto de las candidaturas.

La consecuencia de toda esta desarticulación, provoca como nunca, que el ciudadano no tenga claridad respecto al valor de su voto. Como consecuencia de la polarización que se ha venido desarrollando en nuestro país en los últimos años, particularmente en esta elección.

Todo esto nos debe llevar a una reflexión profunda, y ésta comienza a nivel nacional. Se debe conducir al ciudadano a plantearse cual es el México que quiere y cual es el País al que aspira la mayoría de los mexicanos.

Por ejemplo: Queremos un México donde la delincuencia establezca las reglas del juego, y que actualmente representa cerca de 200 mil muertos al año, de los cuales la inmensa mayoría de estos crímenes quedaran en completa impunidad; Queremos un México donde la burocracia 10% capacidad y 90% lealtad determine si se le puede o no dar atención a los mexicanos, cuyo costo, ya lo sufrimos con la muerte de más de 800 mil personas durante el pésimo manejo de la pandemia del COVID. Donde en las escuelas públicas se prepare a nuestros hijos e hijas para aprender a leer el pasado con un resentimiento ideológico, en lugar de construir las oportunidades para su futuro.

Queremos un México donde las oportunidades económicas sean para un pequeño y selecto grupo de grandes banqueros y empresarios que como en el periodo 2018-2024 del gobierno de Andrés Manuel López Obrador lograron crecer y duplicar sus capitales, sin que fueran considerados los Micro-Empresarios, donde se encuentran la mayoría de los emprendedores de este país, quienes no solo han sido víctimas de las mediocres políticas de la 4T, sino que además han tenido que sufrir en carne propia las constantes extorsiones y cobros por derecho de piso sin que las autoridades hagan nada al respecto.

O queremos para México un Proyecto Alternativo, en el cual la Seguridad sea atendida por profesionales, que cuenten con instrumentos, investigación, métricas, metodologías y tecnologías de punta que nos lleven a desarrollar policías profesionales que rindan cuentas a la ciudadanía desde el nivel Municipal hasta el Federal. Servicios de Salud compartidos entre el Sector Público y Privado, donde el ciudadano sea atendido de inmediato, donde existan los mecanismos y protocolos de seguridad que permitan dar respuesta inmediata a las contingencias.

Como sucedía con el Seguro Popular. Queremos Sistema Educativo diseñado para generar crecimiento y oportunidades a las nuevas generaciones en un mundo que cambia exponencialmente y que obliga a procesos formativos continuos de actualización en tiempo real. Queremos Proyectos Económicos que permitan que por lo menos 6 millones de personas puedan desarrollar oportunidades de negocio, para migrar de la informalidad a la formalidad con los beneficios que esto representa para quienes actualmente no los tienen.

En el ámbito estatal queremos burocracias ineficientes que no representan a la ciudadanía, sino al líder de su partido, que permitieron se les quitaran todos los recursos a los Estados y Municipios en detrimento de los ciudadanos, para concentrarlos en la Federación. O modelos de gobernanza participativos, con gobernantes que verdaderamente representen a la sociedad y que construyan junto ellos los proyectos de desarrollo regional sustentables, en todos los ámbitos.

Mi querida Xóchitl, la decisión que vamos a tomar los mexicanos este 2 de junio no solo es trascendental. Es del mas alto nivel. Por eso los ciudadanos necesitan certeza y conducción.

Porque si nos volvemos a equivocar como hace seis años. Estaremos sacrificando a por lo menos, dos generaciones completas.

Y no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

Vocal del Consejo Directivo Del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.

@MarthaGtz

MAAZ