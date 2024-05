El oso de la presidenta de Mejoredu

Sonia Valle, presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), sí se fue por la libre, sin consultar a la Junta Directiva (como debe ser), al dar respuesta, por medio de una carta, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la que confirma la salida de México de la prueba PISA, que evalúa el aprovechamiento escolar entre jóvenes de 15 años.

Hablé ayer con Florentino Castro sobre la polémica y enfrentamiento que se dio al interior de Mejoredu, tras la carta de respuesta de Sonia Valle a Andreas Schleicher, director de Eduación de la OCDE, que dice: "En el marco jurídico de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación le faculta para realizar evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional, no así la coordinación y aplicación de pruebas internacionales a gran escala como la de PISA”, suscribió en la misiva fechada el pasado 29 de abril.

Dice Castro que es un error central la respuesta de Mejoredu que se dio a la OCDE porque no contó con el consenso de la Junta Directiva que es la máxima autoridad y a quien le toca tomar este tipo de decisiones. "Ahora, la respuesta de la presidenta es que nosotros en Mejoredu, no el Gobierno de México, no participamos en pruebas internacionales como esta". Es que junto con el comisionado Oscar del Río aseguran que quien debe definirlo no es Mejoredu, sino la presidencia, por lo que si se hubiera sesionado para preparar la respuesta no se hubiera caído en esa penosa redacción.

El cierre de gobierno de AMLO termina con un choque interno en el organismo creado precisamente en este sexenio para diseñar elementos para la mejora de la educación inicial, inclusiva y de adultos; los planes y programas de estudio de la educación básica y media superior, así como mecanismos de coordinación entre la autoridad federal y de las entidades federativas. Asimismo, generará y difundirá información que contribuya al desarrollo del Sistema Educativo Nacional.

No entrar a la Prueba PISA nos coloca en situación de dictaduras como Nicaragua, Venezuela y Cuba.

La fecha límite para preparar la prueba de este año termina en diciembre y la instrucción de López Obrador es no retomarla, a eso se debe que Sonia Valle, la presidenta de Mejoredu, madrugara con la respuesta.

¿A caso se la dictaron desde Palacio Nacional? No extrañaría ni tantito, más cuando también el Presidente ha pedido al Congreso acabar con el organismo que él mismo creó supuestamente para que los planes de estudio no tuvieran una sola visión.

