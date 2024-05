La historia no contada de Manolita

Por no acatar las instrucciones giradas desde "arriba", Manuela Obrador Nárvaez, diputada federal y prima del presidente AMLO, fue castigada sin contemplaciones al ser bloqueada, por órdenes "superiores", de cualquier aspiración electoral.

Se quiso salir del guacal enfrentándose en su momento a Zoé Robledo para posicionarse como candidata a la gubernatura de Chiapas, cuando el titular del IMSS tenía la venia presidencial para ejecutar la operación política y hacerse de la postulación estatal.

El propio López Obrador se encargó de quemarla en una mañanera.

“También en el caso de Manuelita, mi prima. Estoy hablando para gobernador porque ella ya es legisladora y ha ganado por mayoría y en la elección pasada fue la segunda legisladora con más votos. Primero fue uno de Benito Juárez, que sacó el primer lugar, y la segunda fue ella. Pero en el caso de gobernadora no, porque eso es directo. Lo otro, si quiere para ser legisladora, está en su derecho también...

“Nada de imposición, nada de dedazo, sí, es que no hablé con ella directamente… Entonces con Zoé hablé y respetuosamente le mandé a decir que eso no. Y ella después aclaró, sin embargo, no quiero que quede la ambigüedad ¿Ya ven, cuántos malquerientes tenemos? Cada vez se tiene que ser más claro, más tajante. Por eso ofrezco disculpas a todos. ¿No?”, dijo entonces AMLO.

A partir de ahí le llegaron las instrucciones directas a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, para que no le diera registro a ninguna candidatura, ni nada.

Había una plurinominal al Senado que estaba apartada para Manuela Obrador. Todo mundo lo sabía en su partido, pero al final le dio un descontón por adelantarse sin tocar base: la borraron de la lista del lugar que aseguraba su ascenso a la Cámara alta.

La diputada había dejado de presentarse a las sesiones del pleno camaral y a las reuniones de comisiones, incluso faltó a votaciones relevantes, por andar moviéndose en Chiapas sin autorización, creyendo que por ser prima de quien es, eso la iba a poner en la candidatura al primer cargo.

Pero tras la sanción, apenas le alcanzó para poder negociar con el comité estatal de Morena que la dejaran poner a su “novio” —a quien tuvo como asesor en San Lázaro— de candidato pluri a una diputación local, a pesar del repudio de la militancia, a una cercana suya como candidata a la presidencia municipal de Palenque y a algunos cuadros suyos como aspirantes a síndicos o regidores.

Palenque se le complicó porque Eduardo Ramírez y Manuel Velasco, quienes cobraron su apoyo a la 4T, pusieron a uno de los suyos, pues no hay alianza y el alcalde con licencia va por la reelección. El lugar a donde se irá a vivir AMLO. Está en manos del Verde y busca repetir.

Manuelita, como la llama el Presidente, sigue cobrando como diputada, no se separó del cargo porque ya no se registró para nada, no la dejaron, ni estando ella en boletas para diputada se logró ganar la municipal de Palenque con candidato igual, puesto por ella.

•••

UPPERCUT: Manuelita anda diciendo que confía en que Sheinbaum la acomode en alguna dependencia con bajo perfil en caso de ganar la presidencial, y de su primo hermano, por ahora, no quiere saber mucho, aseguran fuentes cercanas a ella.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

EEZ