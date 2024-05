PM2.5 en Monterrey: crisis de salud

Recientemente se reveló información sobre el incremento de muertes vinculadas a la contaminación por partículas PM2.5 en Nuevo León, para evidenciar que esto se trata de un problema de salud pública que no se puede ignorar. Un estudio del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) mostró un aumento en muertes asociadas a estos contaminantes, que pasaron de mil 584 en 2018, a mil 684 en 2021.

Las partículas PM2.5, extremadamente finas pero letales, son un subproducto no sólo de la quema de diésel, sino también de diversas actividades industriales y vehiculares intensivas en la región metropolitana de Monterrey. Uno de los puntos críticos en esta discusión es la refinería de Cadereyta.

Estudios como el elaborado por el Centro Mario Molina en 2019 han resaltado su impacto en la calidad del aire local. Las emisiones de diésel, específicamente, han sido identificadas como altamente tóxicas y cancerígenas por organismos internacionales como la EPA y el California Air Resources Board. Esta planta no sólo es un productor de PM2.5, también contribuye a saturación del aire con sulfatos, nitratos y metales pesados que pueden ingresar en el torrente sanguíneo, lo que provoca desde enfermedades respiratorias hasta cardiovasculares, cáncer y Alzheimer.

En el contexto político, la calidad del aire ha emergido como tema de campaña. Los candidatos han prometido desde expansión de la flota de transporte público con opciones menos contaminantes, como autobuses eléctricos, hasta de políticas más estrictas.

Sin embargo, estas propuestas necesitan ser evaluadas para asegurar que no sean sólo promesas electorales. Así, la respuesta del gobierno hoy a cargo de Samuel García, aunque en proceso de fortalecimiento, sigue siendo insuficiente. Los datos del Plan Integral de Gestión Estratégica de la Calidad del Aire (PIGECA) y el Inventario Municipal de Emisiones de Gases sugieren que las medidas deben intensificarse y enfocarse más en fuentes de alta toxicidad, especialmente en transporte e industrias clave. Es vital que la conciencia pública, IP y la presión política se alineen para demandar un cambio real. No sólo hablamos de mejorar la calidad del aire; estamos discutiendo salud y vida de miles de residentes.

LLEGÓ EL DÍA

Concluyen las campañas electorales, llega el momento de reflexión, que, por ley, ciudadanos, candidatos, partidos y medios de comunicación deberemos respetar. El domingo 2 de junio Heraldo Media Group te invita a seguir minuto a minuto lo más relevante de la jornada electoral y ser testigo del proceso democrático más grande de la historia de México.

POR: JAIME NÚÑEZ

JAIME_NP@YAHOO.COM

@JANUPI

