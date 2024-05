¿Sigue Alfredo del Mazo?

No tiene embajada Alfredo del Mazo Maza aún como premio de consolación a cambio de entregar la plaza política del Estado de México a favor de la maestra Delfina Gómez al hacer huelga de brazos caídos en el proceso electoral de 2023.



En una primera instancia se contempló llevarlo como senador de Morena para la siguiente Legislatura. Era para él uno de los espacios plurinominales que el partido dejó abiertos y sin nombre en la última etapa de las internas, pero finalmente el exgobernador no entró y lo que se sabe en el morenismo es que en caso de ganar Claudia Sheinbaum la Presidencia de la República va a sumarse a su proyecto de gobierno federal.



En medio de todo ese contexto cobró sentido la renuncia el pasado 20 de febrero a la diputación federal plurinominal del PRI que había dado Alejandro Moreno, presidente nacional del partido, a su tocaya Alejandra del Moral, candidata al gobierno mexiquense derrotada precisamente por Delfina tras quedarse sola, en medio de una lucha entre el presidente nacional del tricolor y Del Mazo, precisamente por dejar que pasara la operación de Morena y dejarse vencer en el Estado de México.



Dijimos en febrero en este espacio que con la excusa y el discurso romántico de que no aceptó la diputación federal plurinominal para dar paso a las nuevas generaciones, su rechazo estaba calculado porque su acercamiento tímido con la 4T a través de Alfredo del Mazo estaba en marcha.



Alejandra Del Moral hizo historia como la candidata del PRI, PAN y PRD para las elecciones gubernamentales del año pasado y a quien le tocó perder el estado después de 97 años de gobernanza ininterrumpida por el PRI en el Estado de México.



Tras el rechazo, de la plurinominal se comprometió a apoyar a Xóchitl Gálvez y a los candidatos del Frente opositor, pero ayer confirmó lo que ya se sabía desde entonces, que renuncia al PRI y que apoyará a Claudia Sheinbaum.



Todo indica a que el paso que dio Alejandra del Moral es la avanzada de Alfredo del Mazo, a quien la excandidata le sigue siendo leal a pesar de que éste no le dio el apoyo de operación política durante la "pelea" al gobierno mexiquense.



Uppercut: ¿El Frente opositor sin candidatura en Apodaca? En las próximas horas se sabrá si la La Coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD se quedara o no sin candidato. Resulta que sostiene su apoyo a César Garza Arredondo como candidato a ese municipio.

En otras palabras, no hay plan B para la coalición porque confían en que la Sala Regional lo restituirá en el plazo establecido por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Argumentan que estuvo fuera de México debido a que se fue a estudiar al extranjero y ello no deriva en interrumpir su residencia. Y veremos.}

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

EEZ