¿La SEP no quiere pagar?

Se acaba la administración de Andrés Manuel López Obrador, y como pasa al final de cada sexenio, salen los trapitos al sol de muchos de los funcionarios que dejan asuntos pendientes, principalmente en temas de pagos, o lo que se consideraría desvío de recursos y corrupción. La Secretaría de Educación Pública (SEP) no es la excepción.

Es el caso del maestro Fernando Magro Soto, Director General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED) de la SEP, quien, dicen, dejó colgados a sus proveedores con un monto aproximado de 40 millones de pesos. Además, se duda que cuente con un título profesional, pues su nombre no aparece en el Registro Nacional de Carreras.

Todo comenzó a inicios de 2023, con el lanzamiento de la licitación para el programa de construcción y reparación de planteles de bachilleres, ubicados en Tepito, Campeche, Veracruz, Cajeme y Hermosillo, en donde se construyeron y habilitaron las instalaciones para que los jóvenes tomaran clases, comieran en la escuela y ahí mismo pasaran la noche; hablamos de instalaciones completas, con gimnasio, salón de clases, comedores y todo lo necesario para habitar. Algunos de estos planteles destacan por contar con la carrera técnica de entrenamiento integral de béisbol, deporte favorito del presidente mexicano.

En la licitación participaron 12 proveedores que se encargaron de equipar al 100% los planteles. Para finales de diciembre de 2023, la obra quedó lista y entregada, pero ahora resulta que el profesor Fernando Magro, encargado de este programa, no les quiere pagar, pues les asegura que “la Secretaría de Hacienda les quitó el recurso para utilizarlo en las campañas electorales de este año”. Los afectados destacan que se trata de un adeudo superior a los 40 millones de pesos.

Aquí debemos hacer un alto, primero: ¡¿Cómo que Hacienda les detuvo el recurso para usarlo en las campañas electorales, obviamente de Morena, para este año?!

Segundo: ¿Qué no se supone que cuando se licita una obra, es porque se cuenta con el presupuesto asignado para tal fin?

Evidentemente, los proveedores están más que enojados por esta situación, pues, el profesor, no sólo les dijo que no les va a pagar, sino que también los amenazó con que no le pueden hacer nada legalmente porque es amigo de los hijos del presidente.

Los empresarios afectados están dispuestos a ir ante la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de la propia SEP, para denunciar estos hechos, ante lo cual, Magro, ya les dijo que él es “intocable e invencible”.

Su decepción por esta situación es enorme, pues los denunciantes, quienes piden el anonimato, aseguran que es injusto que no se les quiera pagar su trabajo, toda vez que cumplieron completamente con los requisitos para el proceso de licitación, mismo que incluyó de 100 a 150 documentos, desde contratos, remisiones, instrucciones de pago, hasta actas de entrega.

Ahora bien, los lineamientos de adquisiciones del gobierno federal, establecen que un ente gubernamental no puede contratar hasta que tenga el recurso para pagar, entonces, los afectados se preguntan: ¿Por qué me contrataste? ¿Cuál es el pretexto para no pagar? ¿Cómo contratas si supuestamente no tienes dinero?

¿Hablamos de un desvío de recursos para un tema electoral (lo cual es un delito federal), o hablamos de un probable enriquecimiento a costa de las arcas educativas?, cualquiera que sea el caso, deberán definir las instancias correspondientes.

