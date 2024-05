Votar para derrotar al autoritarismo de Morena

El sufragio es herramienta poderosa que permite a los ciudadanos no solo elegir a sus representantes, sino también influir directamente en el curso del desarrollo social y la garantía de los derechos humanos.

En México, el voto tiene la capacidad de ser una catapulta para la progresividad de los derechos humanos y la dignidad humana, siempre que sea ejercido de manera consciente y activa por toda la población, especialmente por los jóvenes, quienes representan a verdadera fuerza transformadora de la nación.

El abstencionismo y la apatía son males que debilitan la democracia. Cuando los ciudadanos se abstienen de votar, están cediendo su voz y permitiendo que otros decidan por ellos. Este fenómeno fortalece a las estructuras de poder existentes, que se benefician del statu quo.

La participación electoral es, por tanto, un deber cívico crucial para garantizar que los gobiernos reflejen verdaderamente la voluntad del pueblo y no solo de una minoría activa.

Jóvenes de México: México necesita su energía, creatividad y valentía. Es imperativo que asuman su papel como protagonistas del cambio. Cada voto cuenta y cada voz es esencial para construir un futuro que refleje sus aspiraciones y sueños. La democracia se fortalece con la participación de todos, y ustedes tienen el poder de decidir sobre su futuro. No permitan que otros decidan por ustedes; su participación es crucial para moldear una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos.

El clientelismo político es una práctica que socava la democracia y perpetúa la desigualdad. Los programas sociales son derechos de los ciudadanos y no deben ser utilizados como herramientas de manipulación electoral. Es fundamental que los beneficiarios de estos programas entiendan que sus derechos no dependen de un partido político en particular.

Es necesario que se rebelen contra quienes los amenazan falsamente con la pérdida de apoyos gubernamentales si no votan por el oficialismo. La verdadera seguridad social proviene de instituciones fuertes y transparentes, no de promesas electorales vacías. Con su voto, Morena se va del gobierno y los programas sociales permanecen.

La sociedad civil tiene un rol fundamental en la defensa de la democracia. Aquellos que no se asumen como simpatizantes de un partido político específico tienen el poder de respaldar a la oposición como un instrumento para derrotar al régimen autoritario de Morena.

Es vital que todos los ciudadanos ejerzan su poder de voto para proteger las instituciones democráticas y garantizar que los derechos y libertades no sean revertidos.

Los gobiernos autoritarios se benefician de la apatía, ya que una baja participación favorece el mantenimiento del poder con una base de apoyo reducida pero leal. Una alta participación electoral, por el contrario, representa un desafío significativo para cualquier gobierno que busca menoscabar las instituciones democráticas y revertir las libertades.

Una ciudadanía activa, es el mejor garante de una democracia vibrante y saludable. El sufragio es más que un derecho; es una herramienta de cambio social y progreso democrático. Por eso hay que votar para botarlos.

POR LORENA PIÑON RIVERA

DIPUTADA FEDERAL

@LORENAPIGNON_

MAAZ