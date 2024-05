En exactamente una semana toda la ciudadanía en edad de votar podremos salir de nuestras casas y acudir a las urnas. Votar o no votar: ésa es la cuestión. Votar es la primera decisión que enfrentaremos el 2 de junio. ¿Cuántos ciudadanos votarán ese día?

¿Será copiosa la votación, mediana o pobre la participación? Ese será el primer dato que dará mucho qué comentar.

Según los analistas electorales, ese dato será clave para un primer análisis de resultados, especialmente en una elección donde el electorado aparentemente está muy polarizado.

Existen distintos escenarios según los niveles de participación. Entre más baja la participación, más favorecen al gobierno los resultados porque es el que más votantes puede obligar a votar por sus siglas. Conforme sube el porcentaje de participación, los resultados empezarán a equilibrarse, con la eventualidad de que una votación del 63% o más puede favorecer a la oposición.

Dado que las encuestas no dejan en claro una cifra firme de los eventuales niveles de participación y el porcentaje de indecisos o los que prefieren no dar su opinión, sus resultados han creado una brecha de credibilidad acerca de sus pronósticos.

Así, existe la disparidad de resultados entre encuestas, porque unas le dan 30 puntos de ventaja a la candidata oficialista sobre la oposición, mientras otras registran un empate técnico e, incluso, una leve ventaja de la opositora. Reina la confusión y, por ende, la incertidumbre cuando se habla de resultados en firme.

Esa incertidumbre es alimentada deliberadamente por varios factores. Sin pretender una lista exhaustiva, los siguientes NUEVE aspectos mediatizarán en alguna medida los resultados electorales, afectando su credibilidad y/o legitimidad.

En primer lugar, el proceso electoral ha estado impactado por la intervención sistemática, permanente e ilegal del Presidente de la República. Ha atacado a los opositores, insultando y criticando sus propuestas. Su intención ha sido convertir la elección en un referéndum en torno a su gestión, y no la elección para definir su sucesora. Dijo que el 2 de junio es un “plebiscito” a su gobierno.

Y todo es sobre él: si murió el niño en Tabasco, la verdadera víctima es el Presidente. A ese grado de egolatría ha llegado su convicción sobre la magnificencia de su “obra” de gobierno. Y no tolera la idea de que pudiera perder su candidata a la Presidencia, pero no por ella, sino por él . De perder, el derrotado es él, no ella. Ella es simplemente anecdótica.

En segundo lugar, para construir la narrativa sobre la inevitabilidad de la victoria de su “plebiscito”, ha convertido a las encuestas en armas de guerra. No me puedo imaginar lo que les habrá pagado a ciertas encuestadoras para que le hicieran su trabajo sucio, pero han tenido éxito, sin duda.

La narrativa general en publicaciones respetables es que la distancia entre el primer lugar y el segundo en las encuestas no deja duda de quién ganará la elección.

El problema es que hay un paquete de encuestas que dicen otra cosa. Dicen que las candidatas están básicamente empatadas e incluso alguna reconoce a la opositora con una leve ventaja. El 2 de junio la incógnita se despejará. Y algunos tendrán que explicar, creiblemente, sus resultados.

En tercer lugar, el masivo despliegue de dineros públicos y los miles de Servidores de la Nación, ahora disfrazados de militantes de Morena, han creado una situación de inequidad absoluta en la elección. No existe el menor equilibrio entre las fuerzas políticas, ante una contienda tan desigual. El desequilibrio fiscal del gobierno federal ha sido generado por la inversión masiva de fondos públicos canalizados hacia el partido oficial y sus candidatos.

Los mismos Servidores de la Nación están dedicados a crear un voto de miedo al infundirles la idea a los beneficiarios de los programas sociales de que supuestamente perderán sus apoyos si gana la oposición. Es terrorismo de Estado ejercido hacia la población más vulnerable de la sociedad mexicana, para crear miedo e incertidumbre y obligarles a votar por Morena.

En cuarto lugar, y más recientemente, el Presidente, su candidata y su partido han propalado la loca noción de que la oposición prepara un fraude electoral y, posiblemente, incluso un golpe de Estado. Cualquier mexicano en su sano juicio sabe que los fraudes, de darse, provienen de los organismos del Estado.

La oposición no tiene la menor intención ni la posibilidad de semejante aventura. Entonces, ¿por qué sugieren una fantasía tan absurda? Es parte del proyecto de crear histeria y miedo en torno a las elecciones. Al parecer AMLO siente que no ha sido suficiente con crear polarización en la sociedad mexicana. Ahora quiere sembrar el miedo y el terror a cosas inimaginables. Es el creador de fantasías terroríficas.

En quinto lugar, la actividad e influencia del narcotráfico se ha desplegado como nunca en el proceso electoral. Pretende convertirse en un actor principal en la mesa del próximo gobierno, con capacidad de decisión. Y AMLO se lo está permitiendo. Pero, para ello, tiene que mostrar su cara más sangrienta posible, matando al mayor número de candidatos posibles. La elección ya es la más violenta en toda la historia de México. Mientras tanto, los militares están haciendo negocios.

En sexto lugar, las agresiones a los medios de comunicación y a sus periodistas son una forma fácil de domarlos y obligar su sumisión a los dictats desde el poder. La reciente ronda de entrevistas entre Sheinbaum y Gálvez en el programa Tercer Grado no podía ser más elocuente del estado actual de sumisión de los periodistas al poder. Muy triste. Y, más que triste, muy preocupante por el trato desigual dado a las dos candidatas.

En séptimo lugar, los órganos electorales-INE y TEPJF-están en una condición de semi castrados. Quizá no totalmente castrados, pero la campaña de seis años de AMLO en su contra han hecho mella seria en su autonomía y eficacia como órganos reguladores de los procesos electorales. El INE tiene en Taddei a una incondicional del Presidente. El TEPJF está mal integrado faltando miembros para hacer efectivas sus decisiones.

En octavo lugar, el partido Movimiento Ciudadano apareció en el proceso como esquirol en los comicios, y designado para un sólo gesto. Le tocará a Movimiento Ciudadano levantarle la mano en señal de victoria a la candidata oficialista, pase lo que pase con los resultados electorales. Para eso se le permitió a Movimiento Ciudadano participar en la contienda. Al tiempo se verá ese deliberado e indigno papel de su candidato presidencial, Álvarez.

Por último, está el papel de la Marea Rosa como el eslabón perdido entre pugnas de la burocracia política del país y la ciudadanía libre y sin partido. Nunca había sucedido algo parecido en una elección en México. La Marea Rosa es un contrapeso evidente a la

abrumadora presencia y control del sistema de partidos sobre los procesos electorales.

Es la primera vez que existe esa advertencia ciudadana a los partidos: ¡sin nosotras y nosotros ustedes no son nada! Aún no es claro el peso específico que representará su bloque de votos pero, considerando su origen fundamentalmente urbano, y que son las ciudades las que concentran la mayor porción de votantes, es posible que su inclinación electoral determine, de manera fundamental, el resultado final.

Estos nueve factores se mezclarán para determinar el resultado final del proceso electoral. El oficialismo le apuesta a la abstención de importantes franjas de la población para que los resultados le favorezcan. La oposición le apuesta a que millones de nuevos votantes dejarán la abstención y saldrán ese día para expresarse con su voto.

A pesar de la complejidad de todos estos factores, todo se reduce al dilema esencial: votar o no votar: ésa es la cuestión.

POR RICARDO PASCOE

COLABORADOR

ricardopascoe@hotmail.com

@rpascoep

