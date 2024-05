Un grupo de 275 intelectuales expresaron su apoyo a Xóchilt Gálvez y llamaron a votar por la candidata presidencial del PRI-PAN PRD. Están en su derecho. Su posición es respetable, pero no la comparto.

Llama la atención lo escueto del manifiesto y lo visceral de sus planteamientos. ¿Quién redactó esos dos párrafos que Xóchilt Gálvez guarda como un tesoro? Cualquiera de los abajo firmantes, podría haber elaborado un documento más robusto respecto a los motivos, alcances y circunstancias de su definición.

Los argumentos de Enrique Krauze o Héctor Aguilar Camín ya se saben; sería interesante conocer los razonamientos de Gabriel Zaid o de Carlos Tello en favor de la candidata del PRI y del PAN. Si apoyan a Xóchilt Gálvez y llaman a votar por ella, ¿por qué no se sumaron antes a la construcción de sus propuestas?

Días después, 900 intelectuales y personalidades hicieron lo propio a favor de Claudia Sheinbaum, muchos de ellos y de ellas participaron en la elaboración de su proyecto de nación. También están en su derecho.

¿Duelo de vanidades? No lo pienso así. Ambos manifiestos me parecen expresiones sanas. Ojalá el debate hubiera sido entre personajes de uno y otro bando; no, como ocurrió, con descalificaciones en redes sociales. Estos documentos quedarán como testimonios en la crónica de este largo, muy largo, proceso electoral.

El 2 de junio, votaré por la doble C, por Claudia Sheinbaum para la Presidencia de la República y por Clara Brugada para la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Son votos firmes, pero no incondicionales.

Votaré por Claudia Sheinbaum, porque la conozco desde el movimiento estudiantil del CEU; así como, en las campañas de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador; porque es una mujer de izquierda y de convicciones; tiene experiencia en el gobierno, es una profesionista que construyó un proyecto que propone un Estado liberal democrático con una fuerte vocación social, con la que coincido.

Debe reafirmar el rumbo en lo social, en la recuperación de los salarios, en el desarrollo económico, en la creación de fuentes de empleo y en el cuidado del medio ambiente. Dar continuidad a la construcción de la paz, pero corregir errores en materia de seguridad y de salud.

Votaré por Clara Brugada, porque conozco el trabajo de base que ha realizado desde hace tres décadas; por su participación en la lucha social y la transformación política de la capital. Por su desempeño al frente de Iztapalapa y por un gobierno que tenga como eje el bienestar social de los capitalinos.

Si las tendencias en las encuestas se confirman en las urnas, dos mujeres de izquierda ocuparán los dos puestos de poder más importantes del país. Es una oportunidad que no se puede desperdiciar para hacer una política y un gobierno diferente.

Eso pienso yo, ¿usted qué opina?

La política es de bronce.

POR ONEL ORTIZ FRAGOSO

ANALISTA POLÍTICO

@ONELORTIZ

MAAZ