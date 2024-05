900 abajofirmantes

Y ¡bum!: nuestro movimiento volvió a aplastar a la derecha. Es que ¿cómo se les ocurre competir con la 4T en el terreno intelectual, que, como apuntó el tocayo del Doctor Patán que escribe en nuestro “Granma”, es parcela de la izquierda, hoy y siempre? Era obvio que esto se iba a convertir en goleada. Así que, resultado: 4T, 900; conservadores, 300. Pasa que aquí, sepulcros blanqueados, si no ganamos en lo cualitativo, ganamos por criterio de multitud.

Porque, hay que decirlo, nuestra nómina tampoco está que digamos muy dream team. Hay unas cuantas personas valiosas por sí solas, fichadas de la academia, y está nuestra Elenita, la gran, incombustible Elena de México, la mujer del eterno diminutivo, pero luego hay, al margen de una larga lista de Pérez y Garcías que ni siquiera el Doctor Patán, con su veteranía en el ámbito de la cultura, es capaz de situar en el mapa, y de los dos o tres Álvarez-Icaza de rigor (no deja de sorprender la cantidad de Álvarez-Icaza que hay en este país), unas cuantas figuras que está muy complicado calificar de intelectuales, en el entendido de que dedicarte al teatro y salir con Astillero, o hacer chascarrillos a mayor gloria del Cuarto Presidente Más Popular del Mundo (CPMPDM) en la TV del gobierno, no te vuelve exactamente un intelectual.

Súmenle que el doctor Meyer, queridísimo, se ha distinguido, desde siempre, antes por su entusiasmo que por su agudeza, y coincidirán en que el desplegado brilla más por su poder de convocatoria que por su potencia curricular.

Tengo, sin embargo, una preocupación que, se entiende, no tiene que ver con criterios elitistas ya superados, es decir, con quienes sí están, sino con quienes, por el contrario, no aparecen. De entrada, puestos a juntar firmas, ¿por qué no meter a toda la CNTE? Faltó inventiva.

Sobre todo, El Doctor Patán teme una fractura en nuestro movimiento. Hace tiempo, el CPMPDM dijo que los intelectuales que lo apoyaban se reducían a nueve, incluido un par de moneros. Estaba flaca la caballada, pues, aunque la potencia intelectual de esos nueve estaba fuera de discusiones. Bueno, pues varios de esos intelectuales no aparecen en el desplegado.

La lista es muy larga y los compañeros que la elaboraron no la pusieron en orden alfabético, de modo que –y me disculpo si así fue– puedo haberme saltado a alguien en la lectura, pero no vi ni al Fabrizio con su arrebatadora originalidad, ni al sofisticado Fis.

Más alarmante aun, no están ni Paco, ni el culmen intelectual del obradorismo, “Tiroloco” Ackerman, que tiene, no me van a creer: ¡dos doctorados! Es una pena. No costaba nada sacarlo un minuto del jugueteo erótico en la alberca fálica de Tepoz y sumarlo a la lista.

Sobre todo, lo digo como va, me preocupa que nadie haya buscado al Doctor Patán, que ni siquiera tiene alberca.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

