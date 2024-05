Musk no va a salvar a la humanidad

“Me llamó Musk y está muy interesado en el litio” Javier Milei

En el año 2021 salió a la luz el filme satírico “No mires arriba”, acerca del cambio climático, el tratamiento a la pandemia provocada por la Covid-19, la laxitud de los gobiernos, de cómo la sociedad no vemos -o no queremos ver- la realidad de las cosas y, también, la prevalencia de “los dueños de la tecnología”. Es la paradoja de la ficción, esta película es el reflejo de la sociedad actual o viceversa. En la actualidad podemos encontrarnos con todos estos aspectos retratados en la película de Adam McKay referente a la llamada clase política y a otros actores que fungen como agentes, pero también como principal.

Este es el caso de Elon Musk, el magnate dueño de Tesla, SpaceX y de X. Personaje que, a diferencia de Zuckerberg o Bezos, despierta el misticismo y la admiración de quien puede hacer realidad los cuentos de ciencia ficción más inimaginables, como los automóviles autónomos, los viajes al espacio e incluso la colonización de otros planetas. Sin embargo, para lograr esto, Musk ha emprendido un camino mucho más terrenal y real, ha escogido a personajes importantes de la política que abonen a su imperio y a su imagen de “salvador de la humanidad”.

A través de su más reciente adquisición, X, ha canalizado sus esfuerzos para hacerle guiños especiales a las y los tomadores de decisiones que Musk más conviene. Sus primeros pasos los hizo con Nadendra Modi, primer ministro de India desde 2014, y que un año después, Musk ha estado “cortejando” para introducir a Tesla al país más poblado del mundo, esto mediante visitas, recibimientos pomposos en su fábrica en California a funcionarios indios de alto nivel y al mismo Modi y también compartiendo ideas políticas desde su cuenta del otrora Twitter. Hasta hoy Musk consiguió bajar los aranceles para autos eléctricos en India.

En Estados Unidos es innegable el apoyo que ha tenido con Trump, en Reino Unido, el primer ministro Sunak lo trata como Jefe de Estado y le pide consejos, así como en Latinoamérica fue más que evidente su cercanía con Bolsonaro, apoyándolo en redes sociales y también reuniéndose con su equipo de comunicaciones, logrando colocar su red de satélites de Starlink en el gigante amazónico. El ejemplo más reciente es su embelesamiento con Javier Milei, al cual lo ha apoyado desde el primer día de su gobierno y al que ha proferido palabras de aliento como “la prosperidad está por venir en Argentina” aunado a una foto de ambos. Musk ha logrado que en Argentina también se implemente Starlink gracias a las reformas de Milei en marzo y de ahí obtendrá el litio suficiente para sus Tesla en las siguientes décadas.

Así, Elon Musk se ha convertido en un agente geopolítico al nivel de un estado nación, solo que sin estado, ni territorio ni pueblo, ni reglas. Las y los mandatarios quieren su venia y su apoyo en X, así como alguna inversión en el país en turno. El magnate ha repetido varias veces no interesarse por la política o por alguna ideología en particular, pero su actuar difiere de sus palabras. No debemos repetir el final de la sátira antes comentada, tenemos que dimensionar el papel de Musk en lo público, cuando en realidad él seguirá buscando sus intereses personales y tener claro que no, Elon Musk no salvará a la humanidad.

POR ADRIANA SARUR

COLABORADORA

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

