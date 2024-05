¿Viajar para evadir la realidad?

Durante los últimos meses he estado en un retiro obligado de los viajes pues decidí salir de deudas así como invertir en mi salud mental, lo cual, me llevó al siguiente dilema ¿estaba viajando para evadir mi realidad?

Como buena millennial soy fan de los viajes, siempre he pensado que me ayudan a expandir mi mente al conocer la historia del sitio que visito, sus tradiciones, probar la comida y echar el ocio en un entorno relajado.

¿Por qué viajamos los millennials?

Los millennials viajamos más que otras generaciones porque es un símbolo de realización personal que le da sentido a nuestras vidas. De acuerdo con un reporte de Expedia al 42% de los millennials nos motiva viajar para reducir nuestros niveles de estrés y 34% lo hacemos para encontrar emoción en la vida.

Si bien, viajar ha sido parte de la humanidad desde tiempos antigüos, los viajes turísticos como hoy los comprendemos empezaron en los años 1800 como una consecuencia de la Revolución Industrial, época en la que se anhelaba tener momentos de ocio y descanso.

Entonces ¿los viajes nos permiten evadir la realidad? Sí, preparar unas vacaciones me mantiene ocupada y motivada, lo que me permite lidiar mejor con mi vida cotidiana y cuando terminan me siento triste, lo que me guia a planear la siguiente experiencia, ya saben, con el dicho por delante de “Dios proveerá”.

¿Existe la adicción a viajar?

En mis búsquedas encontré que existe un trastorno que se llama “dromomanía”que es la obsesión por viajar de un lugar a otro, que conduce a las personas gastar por encima de sus posibilidades, sacrificar trabajos, parejas y seguridad en su búsqueda de nuevas experiencias.

Considero que no tengo una adicción, sin embargo, es un hecho que he gastado más de lo que puedo. Para establecer una relación sana con los viajes, primero abordé la situación desde un plano personal, al plantearme la sería pregunta ¿Por qué viajo? ¿Estoy escapando de algo que no quiero cambiar?

En mi caso, tener un trabajo que no me gustaba al 100% me invitaba a viajar más, desde que me dedico a escribir, algo que disfruto, me ha ayudado a tener un poco más de equilibrio.

Después abordé la situación desde el punto de vista financiero, lo cual fue doloroso. Me di cuenta de que no tengo tanto dinero como quisiera para viajar y que estar en un ciclo de deudas no es saludable. Esto podría impedirme invertir en otros proyectos importantes.

Tuve que ser realista y definir la cantidad de viajes que puedo hacer al año. Decidí limitarme a un viaje internacional a un país económico, para el cual debo ahorrar al menos el 50% del costo antes de ir, además de un viaje nacional. En años anteriores, la mayoría de mis aventuras las financiaba con tarjetazo.

Para ir cerrando el dilema de la semana pienso que viajar es una forma de enriquecimiento personal importante para mí, pero no puede ser mi fuga permanente, así que estoy dispuesta a encontrar un balance entre explorar el mundo y enfrentar mi realidad sin comprometer demás mis finanzas.

POR DULCE ELENA GALINDO VILLA

@DULCEGALINDOVILLA

PAL