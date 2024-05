La Haya y sus resoluciones

“La solicitud del fiscal de la CPI de órdenes de arresto contra líderes israelíes es escandalosa.” Joe Biden

El conflicto de Medio Oriente en general y, en particular, el de la Franja de Gaza, donde intervienen Israel y Palestina es añejo, multifactorial y cruento. Dentro de estos factores se encuentra la religión, la lucha intestina por el territorio -y la percepción del mismo-, así como la vertiente cultural. Desde hace más de siete meses este conflicto bélico ha escalado como no había ocurrido en décadas, pues el ataque terrorista de Hamás al pueblo de Israel el pasado 7 de octubre fue un acto sanguinario y desalmado, también una provocación, no solo a Israel, sino a todo el mundo.

Posterior a este ataque terrorista, Israel tuvo una feroz reacción hacia el grupo terrorista de Hamás y persecución a sus líderes. Sin embargo, en todo este tiempo no hay ningún ganador en la guerra, parece que tampoco hay avances significativos para pacificar la zona y, como en toda guerra, solo se cuentan por decenas a los perdedores, miles de civiles desplazados, heridos o muertos, ciudades devastadas, generación de fake news por doquier y heridas cada vez más difíciles de sanar.

En este periodo pareciera que el conflicto entró en un impasse, hasta este lunes cuando la fiscalía de la Corte Penal Internacional, institución que se encarga de juzgar los crímenes de guerra y lesa humanidad con sede en La Haya, a través de su fiscal en jefe, Karim Khan, solicitó los permisos a las y los jueces para emitir órdenes de detención en contra del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; y en contra de su ministro de Defensa, Yoav Gallant; así como a Yahya Sinwar, jefe del grupo palestino islamista Hamás en Gaza; Mohammed Diab Ibrahim al Masri (conocido como Deif), comandante en jefe del ala militar de Hamás; y contra Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política del grupo palestino y exiliado en Qatar.

La resolución de Khan y de toda la CPI le ha parecido desproporcionada a Netanyahu y “escandalosa” al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ambos dirigentes de países que no son miembros del Tribunal de La Haya. En su argumentación, los mandatarios coinciden en que, no pueden emitir la misma sanción al atacante, en este caso a los terroristas de Hamás, con la víctima que se ha defendido, a lo que el mismo Karim Khan en una declaración pública, tiene "motivos razonables" para creer que ambos tienen responsabilidad penal por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante y tras los ataques del 7 de octubre contra Israel y la posterior ofensiva militar israelí en Gaza.

Aún falta que los jueces de los 124 miembros de La Haya acepten la resolución y se hagan efectivas dichas órdenes de detención. Esto podría quedar sin aplicación durante mucho tiempo o, si deciden llevarlo a cabo, tampoco significa que la detención se hará efectiva, como en el caso de Vladimir Putin, quien tiene orden de detención por este mismo organismo desde marzo de 2023. Sin embargo sí representa un golpe en la opinión pública internacional en contra del mandatario israelí, puesto que al interior de su país, esta determinación le ha amainado las críticas y Netanyahu comienza a sentirse apoyado por su gente, cuestión que no había pasado desde meses atrás.

