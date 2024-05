¿Cuándo una coincidencia política es una conspiración?

A veces una coincidencia es sólo una coincidencia, a menos que ésta sea política, entonces puede oler a conspiración. Bajo esta premisa, la famosa cena entre la ministra Norma Piña con tres magistrados del Tribunal Federal Electoral, es suficiente para arquear una ceja, pero cuando, a esa merienda también acude el presidente del PRI, estando en tiempos electorales, es fácil advertir que el fantasma del lawfare es un mecanismo al servicio de los adversarios.

Nadie es ajeno al enfrentamiento entre el Ejecutivo Federal y la Presidencia de la Corte. Pero, no nos adelantemos. Ahí, está la destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento del Lula como una muestra del poder de la “guerra legal”, y el uso de acciones judiciales con fines políticos: la guerra de los tecnócratas en contra de la democracia. También los casos de Rafael Correa en Ecuador, Jeremy Corbyn, en Inglaterra, Jean-Luc Melénchon, en Francia, Pablo Iglesias, en España, o actualmente, Gustavo Petro, en Colombia, y cómo el acoso legal se ha convertido en un arma clave contra la izquierda en todo el mundo.

¿Qué es el lawfare o guerra judicial? Esto hace referencia a cuando un actor o grupo político poderoso instrumentaliza el sistema de justicia para así poder perseguir, neutralizar y hasta destruir a sus competidores o adversarios políticos. Aunque se traduce del inglés como “guerra jurídica”, también incluye expresiones como “persecución judicial”, “instrumentalización de la justicia” o “judicialización de la política”, es decir, para cambiar la correlación de fuerzas, la guerra judicial se presenta como un mecanismo aparentemente democrático y ajustado a derecho, a fin de socavar el poder, la imagen y las posibilidades electorales de los adversarios al statu quo.

Este concepto nació como una estrategia de carácter militar, encuadrado en una guerra de amplio espectro, hoy denominada guerra híbrida, que busca, mediante la combinación de operaciones judiciales, mediáticas, políticas o económicas, la reconfiguración de la política hemisférica. Si hace sólo algunos ayeres los golpes de Estado clásicos sirvieron para impedir que la izquierda gobernante desplegara su agenda política desde las instituciones o, incluso, llegara a ocuparlas, hoy el lawfare ejerce una misma función, pero amparándose en la legalidad y manteniendo las apariencias democráticas; asistimos, tristemente a la paradójica demolición del Estado de derecho en nombre de la ley.

Esta amenaza ya ha sido confirmada con “eficacia” en otros casos, y pregunto: ¿qué nos impide advertir que pudiera ser aplicada en este proceso electoral, si el resultado no es del gusto de esos poderes fácticos que arropan la “independencia del poder judicial”? Hay indicios cercanos que apuntan en esta dirección, o si no los hay, entonces ¿cómo explicar si esta coincidencia no es conspiración?