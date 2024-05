En la euforia de la moda rápida y las tendencias fugaces, desarrollar un estilo personal arraigado en la autenticidad resulta una oposición al sistema. En nuestra búsqueda interminable de estilo, a menudo nos encontramos perdidos en un mar de bombardeos de publicidad, tendencias, influencers y micro tendencias rápidas, que solo fomenta un modelo económico consumista donde hacernos sentir mal sobre lo que no tenemos vende y vende mucho.

Pero antes de recomendarles que dejen de comprar absolutamente todo o que solo compren cosas de segunda mano. Les tengo una propuesta más sencilla. Encuentren su estilo personal. Un estilo personal único y consciente donde vean la ropa como piezas que los ayudan a sentirse en su más alto ser. Ryan Yip, historiador de la moda, explica como el verdadero estilo personal comienza con una conexión emocional con cada pieza que elegimos vestir. No se trata simplemente de seguir una lista de lo que es popular en el momento, sino de explorar lo que realmente nos hace sentir auténticos y seguros.

Seguir ciegamente las influencias que vemos en social media nos desconecta de nosotros mismos, de lo que verdaderamente nos gusta ver sobre nuestro cuerpo y lo que nos hace sentir bien con nosotros mismos. Copiamos estilos de otras personas pensando que si lo usamos tal cual nos veremos igual de bien que ellas.

Todos lo hemos hecho y las veces que lo he hecho cuando me veo al espejo muchas veces me siento disfrazada de otra persona. Porque todas las mujeres y amigas que amo como se visten son las que son auténticas a su personalidad y sus gustos.

Para encontrar ese estilo el primer paso es ir hacia dentro y reflexionar sobre lo que realmente nos gusta y nos hace sentir bien. Este proceso de autoconocimiento nos permite construir una cápsula de guardarropa que refleje nuestra personalidad única y nos brinde la libertad de expresarnos de manera genuina.

Al comprometernos con un estilo que refleje quiénes somos, disminuimos las compras impulsivas y el desperdicio de fast fashion. El segundo paso es librarnos de esa idea de que tenemos que tener millones o un estilo muy minimalista para crear una capsule wardrobe. El secreto aquí está en entender que ser fashion también es encontrar nuevas maneras de utilizar las piezas que ya están en tu clóset y que amas.

Al reducir nuestra dependencia de la moda rápida y las tendencias fugaces, disminuimos la demanda de producción masiva de prendas, lo que a su vez reduce la huella de carbono y la contaminación asociada con la industria textil.

Además, al optar por prendas de mayor calidad y durabilidad, prolongamos su vida útil y reducimos la cantidad de desechos textiles que terminan en vertederos. Al comprometernos con un estilo personal arraigado en la autenticidad, contribuimos a la promoción de un modelo de moda más sostenible

El verdadero estilo no se trata de seguir las corrientes pasajeras de la moda, sino de construir una conexión profunda con nuestras prendas y con nosotros mismos. Al abrazar nuestra autenticidad, no sólo contribuimos a un mundo de moda más sostenible, sino que también encontramos una satisfacción duradera en nuestro propio ser.

POR ARIADNA FUENTES

COLABORADORA

@ariadnafuug

MAAZ