Diputados gastan en lo oscurito

Diputados federales gastan en lo oscurito. Desarrollo de proyectos arquitectónicos, reparación de elevadores, compra de servicios y material para el trabajo legislativo se ejercen sin rendir cuentas. Esta Legislatura que termina está sentando un precedente por su falta de Transparencia. En esto sí, Morena, PRI, PAN y PRD se ponen de acuerdo. ¿Cuánto se llevan?

Por ejemplo: desde hace meses en el interior de la sede se levanta un edificio de tres pisos de unos 70 metros de frente por unos 30 de fondo y no todos los legisladores saben a cargo de quién está el proyecto, por cuánto tiempo es el compromiso o qué penalidades se establecieron en caso de que la obra no sea entregada en tiempo y forma.

Solo por citar el proyecto más visible de San Lázaro para establecer oficinas del personal de confianza como asesores y asministrativo, secretarías y algún diputado, pues resulta que el inmueble inaugrado en los ochentas al lado del metro Candelaría de la Línea del Metro tiene severos problemas por los sismos de 2017 a la fecha.

El nuevo edificio se construye donde siempre fue el helipuerto. También se realizan de forma simultanea remodelaciones de pisos y muros de todo el exterior y se da mantemiento a elevadores. En el año 2022 se llevaron a cabo casi los mismos servicios, y quitando el proyecto del edificio, se destinó una bolsa de más de 150 millones de pesos.

De los nuevo trabajos se habla de manera extraoficial de más de mil millones de pesos de gasto a pesar de que el Comité de Administración de la Cámara de Diputados lleva más de un año sin sesionar. Este cuerpo legislativo se conforma por coordinadores parlamentarios o a quiénes ellos designen y siempre son de mucha confianza del líder porque se trata todo lo relacionado al presupuesto camaral.

Se pidió una entrevista con Graciela Báez, secretaria General de la Cámara de Diputados, que es desde donde ejercen los recursos vías Finanzas, pero no hubo respuesta. Coordinadores parlamentarios de los partidos pequeños, aseguraron que hay acuerdos debajo de la mesa entre los coordinadores de los partidos grandes porque los chicos les estorban para sus negocios. Por eso Morena, PRI y PAN no han llamado a sesionar desde hace más de 12 meses y no han parado ni el ejercicio de los recursos ni las obras que internas.

Para eso sí se ponen de acuerdo, pero tarde que temprano deberán entregar cuentas, más cuando son los que tienen el control de la Auditoría Superior de la Federación, encargada de revisar las cuentas de toda la administración pública.

Uppercut: Movimeinto Ciudadano volvió a ganarle una a Morena en el Tribunal Electoral. El suplente de Jorge Máynez, en la Cámara de Diputados, no tomó protesta porque va de candidato. Se negaba el partido de Nacho Mier a tomarle protesta a Carlos León, quien debía recorrerse de manera directa en las listas, pero ya tomó protesta y estará en la permanente

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL