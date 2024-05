El 10 y el 11 de mayo de 2024 se reunieron en la ciudad de Roma, treinta ganadores del “Premio Nobel” con el Papa Francisco durante el “II Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana”. Se realizaron doce mesas temáticas abiertas al público con la participación de científicos, economistas, médicos, directivos, trabajadores, campeones deportivos y ciudadanos de a pie. Todos juntos para buscar alternativas a las guerras y la pobreza del mundo contemporáneo, dejándose inspirar por el principio de fraternidad.

El Papa Francisco en su mensaje inaugural afirmó: “En particular, quisiera dar las gracias al grupo de distinguidos Premios Nobel presentes (…) por el compromiso que habéis asumido este año de reconstruir una "gramática de la humanidad", una "gramática de lo humano", en la que basar las opciones y los comportamientos.”

¿Qué significa la expresión “gramática de lo humano”? Juan Pablo II había ya hablado de “gramática de la acción” para referirse a la necesidad de repensar los significados más esenciales de la vida moral en la época contemporánea. Si la libertad es un “lenguaje” que expresa lo que somos, es preciso determinar su gramática: las leyes que permiten el uso inteligente de los significados que se comunican a través de nuestras decisiones. Benedicto XVI también habló de la “gramática trascendente”, escrita en el corazón humano, que sirve como una brújula para nuestra acción. Ahora, Francisco retoma una vez más, una expresión similar para impulsar la necesidad de enriquecer nuestra conciencia, a través de un redescubrimiento del significado profundo que habita en la condición humana.

No es extraño que en el mismo mensaje inaugural, Francisco comente que “para garantizar una paz duradera, debemos volver al reconocimiento de nuestra humanidad común y situar la fraternidad en el centro de la vida de los pueblos.” En otras palabras, no es el “contrato social” la fuente más originaria de relación entre los seres humanos. Existe algo más esencial: todos gozamos de una “común humanidad” que nos hermana y nos vincula desde nuestro inicio. ¿Cómo delinear esta común humanidad? ¿Cómo evitar que se cuelen nuestros incontables prejuicios al intentar definirla? Si miramos con atención, la condición humana profunda posee un conjunto de exigencias constitutivas, de preguntas ineludibles, que muestran la apertura del sentido que habita en el corazón humano y que no puede ser colmada con sucedáneos. Esta estructura antropológica posee una orientación precisa que, sin embargo, no nos ahorra el esfuerzo a cada uno para encontrar su dirección.

En tiempos de grandes conflictos, de nuevas desigualdades y de una enorme desorientación existencial, todos esperamos respuestas. Sin embargo, para eventualmente encontrarlas, es preciso apreciar con toda paz, la fuerza y hondura de las preguntas. No hay nada más inútil que una respuesta para una pregunta que no se ha formulado. Este es el camino para redescubrir una gramática de lo humano, es decir, para una mejor hoja de ruta que ha de elaborarse evitando la censura a las preguntas capitales que habitan en nuestro corazón. Preguntas que no son vanales, sino un importante indicador del estado real de nuestra frágil humanidad y de nuestras sociedades en su conjunto.

Rodrigo Guerra López

Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina

E-mail: rodrigoguerra@mac.com