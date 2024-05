De PEMEX, no todo lo que se dice es malo

A unas semanas de las elecciones, en el Gobierno de México comenzaron los empujones entre quienes aspiran a quedarse en el próximo Gabinete presidencial y en paraestatales.



Uno de estos golpeteos es el que se da respecto a Petróleos Mexicanos, que encabeza Octavio Romero Oropeza, en el cual algunas voces dicen que el tabasqueño quiere repetir, cosa que a todas luces carece de verdad, ya que se encuentra entre los primeros de la lista para ir al Senado.



Pero revisemos los datos, Romero Oropeza es el director de PEMEX que más ha durado en el cargo durante los últimos 30 años y cinco sexenios. Su tarea no ha sido nada fácil, pues ha tenido que echar a andar una empresa prácticamente en quiebra, con una producción en picada y finanzas comprometidas. Por lo mismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se abstuvo de realizar cambios que afectaran la estrategia de “rescate” de la empresa.



El encargo del Presidente a Romero Oropeza, hombre de toda su confianza, fue sacar a PEMEX de la debacle y, los resultados, pese a toda la grilla política, en materia financiera son positivos, aunque hay que decir que aún falta mucho para afirmar que la petrolera ha salido de una situación comprometida.



Haces unos días, Romero Oropeza estuvo en la Conferencia Matutina, en donde dio a conocer algunas cifras que son dignas de destacar. Por ejemplo, el éxito exploratorio de Pemex en aguas someras y en tierra, es de 38%, mientras que el promedio internacional es de 30 por ciento. Asimismo, la producción creció 6.9% en lo que va del sexenio, equivalente a casi 120 mil barriles diarios, deteniendo la caída en la producción.



En tanto, aumentó la cantidad de pozos exploratorios, ya que, por ejemplo, en la administración pasada se desarrollaron ocho campos nuevos, mientras que en la actual suman 51, con un enfoque mayor en tierra y aguas someras, y no en aguas profundas, donde es más costoso. Anteriormente, los pozos marinos requerían 168 días de perforación con los costos que ello implica, mientras que ahora son 124 días.



Finalmente, en cuanto a producción de combustibles, también se prevé pasar de 300 mil barriles, a 1.3 millones de barriles con la incorporación de Deer Park y la Refinería Olmeca al término de esta administración. Podríamos seguirnos, pero se lo dejo a su criterio, querido lector.



CUMBRE CASINERA EN SAN JUAN



San Juan, Puerto Rico, desplegó el tapete rojo para la octava edición de la Cumbre Iberoamericana del Juego. Este evento, un punto de encuentro ya tradicional para los reguladores de América Latina y la península ibérica, se vistió con el lema de "Perspectivas del Juego en LATAM". Representantes de países como Paraguay, Portugal y Colombia, hasta llegar a los locales puertorriqueños, dialogaron sobre los desafíos que impone la regulación de apuestas deportivas, la tributación y, por supuesto, los avances tecnológicos que reconfiguran la industria.



México, con una voz clara a través de Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), destacó al moderar debates que van más allá de la mera exposición de ideas. El impacto del juego online en los casinos tradicionales fue un tema de vital importancia que puso sobre la mesa el contraste entre la innovación digital y las estructuras clásicas del juego, una dualidad que México navega con sus 425 casinos activos y una expansión creciente hacia las plataformas digitales.



Este encuentro no solo subrayó la necesidad de una nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos en México, sino también el potencial económico y social que este sector representa. Con casi 200 mil familias que dependen directamente de esta industria y contribuciones anuales que ascienden a 12 mil millones de pesos para las arcas públicas, la representación activa en eventos como este es crucial. Los ojos de los asistentes, y del sector a nivel global, están puestos en la legislación que podría marcar el inicio de una nueva era para el juego en México y, tal vez, para el mundo entero.



CNBV BAJO LA LUPA



En la CNBV, de Jesús de la Fuente andan bastante molestos por la situación que rodea a ciertos directivos. Resulta que, a pesar de la austeridad republicana que tanto pregona este gobierno, a algunos de ellos no sólo no han sufrido ningún impacto, sino que inexplicablemente llevan un estilo de vida que no cuadra con sus ingresos.



Destaca el de José Ramón Canales, el Supervisor de Bancos. Según versiones al interior, parece que vive en constante jet-set, derrochando en viajes lujosos y hasta se ha lanzado a la aventura empresarial con una cadena de restaurantes.



Sugieren que este repunte en su economía personal está estrechamente vinculado con casos como el de Autofin, donde Canales ha figurado como el héroe, apoyado por un bufete externo que, curiosamente, tiene vínculos con Guillermo Babatz y Silvia Lavalle, antiguos jefes a los que Canales podría sentirse obligado a favorecer. Habrá que ver qué decide al respecto la Función Pública, bajo el liderazgo de Roberto Salcedo, y si detecta algún conflicto de intereses.

MORENA SE FRACTURA EN CUAJIMALPA



La semana pasada fue notoria la presencia de Santiago Taboada en Cuajimalpa, pues no sólo refrendó la ventaja que tiene Carlos Orvañanos en cuanto a preferencia de votos en la Alcaldía, sino que logró resquebrajar a Morena al sumar a su líder en la demarcación, Christopher Becerril, a la campaña de la alianza del PAN-PRI-PRD. Otros militantes y simpatizantes del partido fundado por AMLO también se adhirieron a la campaña política de Orvañanos, situación que molestó a Adrián Rubalcava y a su contendiente: Gustavo Mendoza, candidato del PVEM-Morena-PT, quien por más que quiere no logra quitarse la sombra de su mentor, pues miles de habitantes de la alcaldía todavía no lo conocen, situación que empeoró al perder a militantes fundamentales de Morena en la demarcación. Todo indica que Cuajimalpa desea seguir con los colores que ha tenido en los últimos años, pues basta recordar que ha sido un bastión priísta, y esta delegación no conoce ni quiere conocer a Morena.



EN LOS NEGOCIOS…



La firma joyera, TOUS, está desarrollando su nuevo plan estratégico, que quiere llevar al siguiente nivel a la organización a través de la excelencia, innovación y el crecimiento sostenible. De la mano de Carlos Soler Duffo, CEO de TOUS,

vuelve a registrar un año récord de facturación, con ventas globales que ascienden a los 477 millones de euros, y alcanza los 50 millones de euros de beneficio neto, cifra que representa un incremento del 40% respecto a 2022.

En México, la compañía mantiene su tendencia positiva en el 2023, reportando un crecimiento total del 13% con respecto al 2022. ¿Pero qué es lo que ha hecho? Fortaleció su presencia en México con la apertura de 8 tiendas durante 2023, cerrando el año con 137 establecimientos en el país, y gracias a su proyecto de innovación tecnológica en punto de venta, Omnio, ha logrado modernizar la experiencia de compra de sus clientes.

Gran parte del éxito de la firma en el país se concentra también en el sector del comercio electrónico, que en 2023 creció 30% con respecto al año anterior. Con estos resultados, la firma joyera logra que el peso del negocio digital en México sea del 24% del total de las ventas en el país, cifra que se posiciona por encima del resultado global, lo que evidencia la respuesta positiva de los consumidores a la estrategia digital de la marca.



NUEVOS PLANES



Por otro lado, Walmart de México y Centroamérica que preside Ignacio Caride, como nuevo Presidente Ejecutivo y Director General, alista su propuesta de valor para la campaña de ventas online más grande del país, a través de un ecosistema omnicanal que brinda acceso a nuevas oportunidades de conectividad e inclusión financiera.

Tal es el caso de Bait, el principal Operador Móvil Virtual (OMV) en México, que reportó al 1T24, 13.3 millones de usuarios activos, y que se dice, en esta temporada buscará sumar nuevos clientes a través de una estrategia agresiva de promociones y beneficios.

Por su parte, Cashi, cartera digital, que el año pasado anunció la adquisición de la Fintech mexicana Trafalgar, apoyará a los más de 5 millones de clientes diarios a potenciar el acceso a más productos, a través de créditos y bonificaciones ¡Uff!

POR ENGGE CHAVARRÍA HERNÁNDEZ

PERIODISTA

TWITTER @Enggechavarria