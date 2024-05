Reflexiones Consultivas con Xóchitl Gálvez (Parte V)

En este artículo estoy considerando dos componentes consultivas que me parecen de suma importancia: La primera, para insistir con Xóchitl Gálvez en dos o tres temas que tienen que ver con la última etapa del ciclo de la elección del 2024, y con la necesidad de convertir la intención de votos, en votos reales, depositados y contabilizados en las urnas.

La segunda, el inicio de una Consultoría Politica para los Ciudadanos, quienes para el actual proceso político y democrático, únicamente son tomados en cuenta para acudir a cruzar unas boletas, depositarlas en las urnas, y que tiene que ver principalmente con la necesidad de que los electores tomen conciencia de la responsabilidad que está en este momento en sus manos, para no volver a repetir la visceral borrachera que llevó a nuestra nación a cargar con la cruz que ha significado para México Andrés Manuel López Obrador y su cacareada 4T. Ya que la realidad para nuestro país después del 2 de julio de 2018, fue muy distinta a la esperanza prometida.

Querida Xóchitl:

Ya es momento de que pienses que no vas sola, que formas parte de un paquete que se llama Coalición Fuerza y Corazón por México, y que tú, eres la cabeza. Porque es verdaderamente alarmante que a estas alturas tus consultores, publicistas, estrategas y todo tu equipo de campaña todavía no se hayan dado cuenta, peor aun, que se nieguen a aceptarlo.

Sobretodo porque a ti Xóchitl, te mueve un solo interés, que es ganar la elección, en cambio a tu equipo de campaña les mueve una combinación de intereses, muchos de ellos contrarios a los tuyos .

Todavía, a 21 días de la elección hay tiempo para que tus Delegados Estatales hagan la operación política en el país y convenzan a los partidos políticos locales, a las oficinas estatales de los partidos políticos nacionales, a las asociaciones ciudadanas que te respaldan, y a los candidatos y candidatas de la Coalición para que se sumen en un solo ejercicio nacional, y aprovechen esa excelente iniciativa que anunciaste hace unas semanas para recoger a través de la Plataforma Digital ¡Apúntate! las demandas de servicios que cada uno de los ciudadanos está expresándote.

Al mismo tiempo de aquí al cierre de la contienda, la mitad del tiempo, por lo menos, tienes que hablar de lo que les importa a los ciudadanos en el metro cuadrado que habitan, y que tiene que ver específicamente con su atención médica, con la seguridad en sus colonias, con su capacidad económica concreta, con las necesidades específicas de las mujeres jefas de familia, con los temas de los jóvenes sin empleo y las más de 4 mil demandas distintas que la sociedad esta enlistando en esa Plataforma, para que tu como Presidenta de la República las abordes.

Adicionalmente, debes trabajar ya con los partidos políticos que integran la Coalición en la preparación del día de la elección y en las metas a las que se van a tener que comprometer.

El PRI debe incrementar de 8.5 millones de votos que obtuvo en el 2021, a por lo menos 13.5 millones para el 2024, es decir, 5 millones más de votos. El PAN tiene que subir de 8.5 millones en el 2021, a 16.5 millones de votos, tres millones más que el PRI. Esta diferencia obedece a que tu estas siglada por este partido y la ciudadanía te asocia mas a el PAN que al PRI. Por su parte el PRD debe llegar a 5 millones de votos para salvar su registro.

Entre todos deben obtener 35 millones de votos, y quienes se los van a aportar son los más de 40 mil candidatos que están en campaña (propietarios y suplentes). Llegó la hora de articular y planear con toda precisión el día de la eleccion y ahora sí, establecer las metas de los candidatos y los partidos políticos, sección por sección para llegar a los 35 millones de votos con los que podrás ganar la Presidencia de la República y la mayoría de las posiciones en el Senado de la República, la Cámara de Diputados Federal, la mayoría de las Gobernaturas, los Congresos Locales, Presidencias Municipales y Regidurías del país.

Este ejercicio de Planeación deberá estar listo a más tardar el día 19 de mayo, de manera que pueda ser desdoblado como meta electoral a cada uno de los candidatos y candidatas que compiten por un cargo de elección popular, y éstos a su vez hagan al interior de sus cuarteles de campaña la labor correspondiente para poder ganar de abajo para arriba.

Como puedes observar mi querida Xóchitl, la mejor manera para asegurar una derrota es que no hagan nada, y sigan (como veo a muchos de tu equipo de campaña y a tus consultores) sentados a la espera de que los ciudadanos agraviados que son cerca de 70 millones, vayan a votar y tu milagrosamente ganes.

Dice Gabriel Gonzalez Molina, y dice bien, que el tope máximo de Claudia Sheinbaum es de 42% (21% de votos leales a AMLO, y 21% proclives a López Obrador). Por lo tanto mi querida Xóchitl, tú tienes la posibilidad de que el 58% del electorado te pueda acompañar(23% totalmente anti-amlo y 35% alejados de él). Porque si el 70% de los electores sale a votar el próximo 2 de junio, lo cual es altamente probable, tú estarías colocada en un tope máximo de 40 millones de votos. De tal manera que los 35 milllones para ganar son factibles. Sin embargo hay que hacer la tarea para asegurarlos.

Por otro lado, en la pista de mi Consultoría Política para los Ciudadanos, puedo asegurar lo siguiente:

Ellos saben que los candidatos y candidatas designados por los partidos políticos para competir por los más de 20 mil cargos de elección popular no están pensados para ser la opción más competitiva para representarlos. Sino que por el contrario, su designación obedece a los intereses particulares de los dirigentes de los partidos políticos.

Por esta razón, los candidatos no conocen a los ciudadanos y los ciudadanos tampoco conocen a la mayoría de los candidatos, y como los candidatos no conocen a los ciudadanos, pues no saben de qué hablarles y como dirigirse a ellos. Entonces, lo que hacen las y los candidatos y sus brigadas, es pararse en los cruceros peatonales de las avenidas a repartir volantes.

Otros con un poco más de osadía elaboran videos que suben a las redes sociales. Algunos con mayores recursos contratan espacios en anuncios espectaculares, carteleras y pendones. Todos buscando esencialmente a través de la publicidad: posicionamiento o nivel de conocimiento para que los ciudadanos los identifiquen.

Eso bajo ninguna circunstancia permite que los candidatos conozcan lo que es realmente importante para los ciudadanos, ni para que se enteren de en que los ciudadanos necesitan ser representados, y a partir de este conocimiento construir un mensaje que conecte con sus emociones, con sus temores, y con sus anhelos o esperanzas. Porque la realidad es que el diálogo con los ciudadanos esta roto, o de plano no existe.

Sin embargo como lo mencione al principio de mi columna los ciudadanos tenemos la enorme responsabilidad de definir con nuestro voto el destino de nuestro país, y el México que deseamos para nuestras familias, para nuestros hijos.

Entonces vemos que es necesario investigar lo que realmente en profundidad nos pueden ofrecer cada una de las dos coaliciones: Fuerza y Corazón por México y Sigamos Haciendo Historia. Porque mas allá de la propaganda engañosa que en este momento corre por todas las vías, es lo que en realidad nos pueden ofrecer a los ciudadanos las marcas partidistas, sus candidatas y candidatos.

Evidentemente por parte de Morena y sus aliados todos los Legisladores que pretenden reelegirse ya conocen el caminito de votar sin leer y sin modificar ni una sola coma a las iniciativas del Ejecutivo. Ellos, lo saben hacer y lo hacen muy bien. Aunque después el Poder Judicial tenga que echar abajo por inconstitucionales, esas iniciativas. Sin embargo ellos cumplieron la instrucción del Mesías que los designó.

En este sentido para usted mi querido ciudadano y ciudadana la decisión es muy sencilla: ¿quieres para el período 2024-2027, Legisladores en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados Federal y en los Congresos Locales que voten de manera automática sin cambiar ni una coma a lo que les ordenen? Si es así ya saben por quien votar, pero después no se sorprendan.

O prefieren Legisladores que verdaderamente los representen, den la batalla y defiendan sus intereses. Si prefieren esto, ya saben también por quien votar.

En la Presidencia de la República ¿quieren un Poder Ejecutivo Federal reducido a su mínima expresión, con instituciones destruidas, con el engaño de una Salud como la de Dinamarca, una Educación ideologizada con niveles de estudios de los mas atrasados del mundo. Con una opacidad insultante en el manejo de los recursos públicos?

O prefieres procesos evolutivos para tener un mejor Sistema de Salud, de Educación, de Medio Ambiente, del Campo, etc., como el los países mas desarrollados que han superado adversidades y se han convertido en potencias económicas regionales, garantizando Estado de Derecho, Justicia y mejores servicios para sus ciudadanos.

¿Quieren gobiernos estatales que impulsen el desarrollo regional, ahí tenemos un conjunto de talentos que la Coalición Fuerza y Corazón por México nos ha puesto enfrente?

O prefieren gobernadores como Rocío Nahle para Veracruz, Alma Alcaraz Hernández para Guanajuato, Margarita Gonzalez Saravia para Morelos, Alejandro Armenta para Puebla, o Eduardo Ramirez Aguilar en Chiapas, por mencionar a algunos, todos ellos listos para venir a la CDMX a decirle a Andrés Manuel López Obrador “lo que usted ordene señor” Porque de esos ya sabes cual es la marca que tienes que respaldar y se van a renovar varios.

Finalmente, si lo que ustedes desean son Presidentes Municipales que irresponsablemente acepten que les quiten los recursos para la Seguridad Pública, para la Urbanización, para el Alumbrado Público, para la Protección Civil, y que se concentre el recurso a nivel federal para destinarlo a obras millonarias caprichosas, sin chistar, desprotegiéndolos a ustedes. Ya saben que hacer.

O prefieren que los representen Presidentes Municipales que resistan las presiones políticas, que tengan agendas y programas de desarrollo comunitarios que respondan a los intereses de ustedes, los ciudadanos. Igualmente ya saben por quien votar.

Porque díganme ustedes, con que cara y con cuanta desfachatez se atreven a regresar a pedir su voto por ejemplo, los Legisladores de Morena que pretenden reelegirse para decirles: “fíjense que vengo nuevamente a pedir su apoyo porque vote para que desaparecieran el Seguro Popular”, “fíjense que vote porque desaparecieran las Guarderías, los Refugios para mujeres en situación de violencia”, “fíjense que eficiente soy que vote porque desaparecieran los fideicomisos para el apoyo al campo”, “fíjese usted que vote porque les redujeran el presupuesto en Seguridad a los Estados y Municipios dejándolos a ustedes queridos ciudadanos a merced de las extorsiónes del crimen organizado”.

Verdaderamente se necesita tener muy poca…….. vergüenza, ser muy cínico y un verdadero cara dura.

Díganme ustedes con que cara Claudia Sheinbaum después de los fracasos de su padre político, Andrés Manuel López Obrador y su 4T, se atreve en este momento a pedir el voto de los mexicanos. Con que cara sostiene a un personaje como el Ex-Ministro Arturo Saldivar. Porque si en los últimos años hay ejemplos de abuso de poder y corrupción son precisamente con ellos, los de Morena. Lo que podemos apreciar es que es de tal dimensión su cinismo que piensan que los ciudadanos somos tontos.

Debemos terminar con el ejercicio del poder convertido en propaganda, y con la mentira, corrupción y la traición a la ciudadanía como argumento de acceso al poder.

Porque dirán de Xóchitl Gálvez lo que sea, pero por lo menos ella no esta enlodada hasta el cuello como Claudia Sheinbaum cuya única misión es deliberadamente ser la tapadera de la perversidad, la venganza y la traición de Andrés Manuel López Obrador y la descomunal corrupción de su fallida 4T.

Queridos Ciudadanos y Ciudadanas:

La degradación de la política se evidencia en el intento de reelección de un sinnúmero de candidatos de Morena, y en la reelección de facto del propio Andrés Manuel López Obrador en la persona de Claudia Sheinbaum, que no es otra cosa más que la confirmación de la miseria humana que acompaña al Segundo Piso de la 4T y a un grupo de perfectos desconocidos quienes fueron seleccionados a través tómbola para aspirar al poder, ejercerlo y autoasumirse como representantes del pueblo, para no mover ni una coma a todo aquello que con un miserable atropello ha venido afectando durante los últimos seis años los derechos ciudadanos.

Y no es pregunta

POR MARTHA GUTIÉRREZ

Vocal del Consejo Directivo Del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.

@MarthaGtz

MAAZ