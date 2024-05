Percepción y realidad

En política, percepción es realidad. Y la percepción en la elección para la Jefatura de gobierno de la CDMX es que cualquier cosa puede pasar, y cualquiera -entre Santiago Taboada y Clara Brugada- puede ganar.

Sí, Clara está arriba en prácticamente todas las encuestas, pero el estado de ánimo dentro de los equipos, las renuncias o incorporaciones en cada alianza, y la dinámica en alcaldías, dan cuenta de una contienda que quizá termine siendo más pareja.

La percepción, que ha venido creciendo en todas las mediciones, donde la brecha entre los candidatos se ha estrechado, se consolidó tras el segundo debate chilango. Ambos aspirante se traían ganas y se dieron con todo. Y se atacaron mutuamente porque es mucho lo que se juega y la batalla esta pareja.

A eso hay que sumar las varias incorporaciones que Taboada ha anunciado, lo mismo de morenistas que de integrantes de MC. Pero, sobre todo, vale la pena revisar lo que sucede en el territorio. Ya nos hemos ocupado del caso Miguel Hidalgo, donde la distancia es muy amplia entre Mauricio Tabe, quien busca la reelección, y Miguel Torruco, candidato de la 4T. Hoy nos detenemos en la Cuauhtémoc, donde se entrelazan diversos factores que han complicado el triunfo a Caty Monreal, la candidata de Morena.

Del otro lado está Alessandra Rojo de la Vega, quien ha recibido varios impulsos; no pocos jugadores que se han sentido desplazados por los Monreal, a quienes ven en control de ese territorio desde 2015, se han sumado a su proyecto y abandonaron el de la candidata morenista.

A Caty le pesan varias cosas. Primero, la sospecha de imposición, que dejó agraviados. René Bejarano dijo hace unos días que Dolores Padierna quien ganó la encuesta de la 4T para ser candidata, pero aun así no la postularon. Bejarano y compañía, que de por sí traen un añejo pleito con Ricardo Monreal, no participan en la campaña de su hija. No solo eso, algunos líderes de Morena en la alcaldía dejaron ese barco y se fueron con la alianza PAN-PRI-PRD. Además del senador suplente de Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán, lo hizo el hermano de Alejandro Encinas, coordinador de la campaña de Brugada, Ernesto, y también el exjefe delegacional Agustín Torres. Hay desbandada.

Por si fuera poco, a la morenista le pesa la sospecha de vínculos con la escandalosa Sandra Cuevas, que fue impulsada por Monreal, y de la que ahora todos reniegan. Varias personas ligadas a la exalcaldesa no ocultan su apoyo a la 4T en Cuauhtémoc. Jorge Rodrigo Torres, director de recursos humanos de la alcaldía con ella, ha estado en eventos con Caty. También Miguel Ángel Juárez, asesor de enlace con gobierno. Igual que un hermano de Cuevas, Jaxiel. El vínculo, pues, parece innegable.

Ese coctel complica para Morena la Cuauhtémoc, joya de la corona. Y abona también a la percepción que la contienda por la Jefatura de gobierno seguirá subiendo de tono. Y como percepción es realidad…

Por el estilo están casi todas las alcaldías; con la moneda en el aire.

