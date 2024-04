El mandato de las urnas en 2018 fue muy claro: basta de frivolidades, excesos y abusos de poder. Detener la corrupción galopante y la impunidad. Sobretodo castigo a los culpables.

Nadie fue investigado, y nadie entró a la cárcel por exprimir las arcas nacionales. No se trataba de venganza, sino de la exigencia de millones de mexicanos de imponer penas ejemplares, para quienes se llevaron todo.

Nos falló López Obrador. Y lo peor del caso es que no hubo reparación del daño: ni un solo peso regresó a las chequeras. AMLO perdonó a todos esos que siempre criticó.

Su bandera, como eterno candidato opositor, fue precisamente eso, pero a todos nos sorprendió cuando tomó posesión, informándonos que no perdería el tiempo en carpetas de investigación, encarcelamientos y casería de opositores.

Eso sí, Rosario Robles y Juan Collado huelen más a venganza que a justicia. Pero el sexenio está a punto de acabar y la pregunta que debemos hacernos es ¿la próxima Presidenta si investigará y sancionará a los rateros pasados y presentes?

Xochitl o Claudia sí optarán por esa vía, como un mensaje de la instalación de una nueva época en el país. Tienen muchísima tela de donde cortar, aunque algunos delitos ya han prescrito.

La Presidenta sorprenderá a todos: será noticia internacional la “renovación moral” y la “limpia”. Y ya lo verá, no se trata de llenar las cárceles de ex gobernadores, ex alcaldes, ex secretarios y ex directores generales, sino de que devuelvan todo lo que se llevaron.

La nueva administración aseará las cosas, barrerá la asquerosa forma en que se llevaron millones en moches, y comprobará que con una mujer con la banda, va en serio aquello de que quien la hizo, la pagará.

Los que viajan en aviones privados, navegan en yates, cabalgan en ranchos, disfrutan de obras de arte en sus mansiones y están calladitos disfrutando lo que se robaron, estarán en gravísimos problemas con la nueva Presidenta de la República.

Le tenían pavor a López Obrador, pero el problema será su sucesora. Será una presidenta muy firme y no se tocará el corazón. Deben estar temblando.

COLOFÓN.-

+Todos conocemos a un personaje que pasó por el gobierno y cambió su vida para siempre. A esos nos referimos, porque no hay crimen perfecto, y sí justicia divina.

+No únicamente veremos la ruina de los promotores y beneficiarios del neoliberalismo; también varios cuatroteros (morenistas que no perdieron la oportunidad de imitar a sus antecesores).

+Veremos en fotos y videos las propiedades y joyas que poseen.

POR GUSTAVO RENTERÍA

GUSTAVO@GUSARTELECOM.COM.MX / @GUSTAVORENTERIA

