Audios a Medias

Se acumula la información en épocas electorales. Por ello insisto en que seamos muy quisquillosos a la hora de recibir esa avalancha de notas, netas y hasta Fake News. Mismas que pueden abarcar desde una mentira flagrante hasta verdades a medias o videos mochados, como ése que mostraba al policía de Celaya a punto de ser ejecutado por gente de un grupo criminal.

Al ser amagado con un machete, éste explicaba por qué la gente del Cártel Jalisco Nueva Generación necesitaba que siguiera el PAN en el poder en Guanajuato (específicamente en Celaya), para que a través de los policías locales se pudiera seguir “ingando” a la población. Pero sólo se había dado a conocer el video donde era ejecutado de un tiro el guardia.

La prensa derechaira le había volado los primeros 30 segundos que eran cruciales para entender las circunstancias. Y que tras el asesinato de la candidata Morena al municipio de Celaya, todo empieza a cobrar sentido. Si los primeros 30 segundos no se hubieran dado a conocer, sería aún más difícil resolver el caso de Gisela Gaytán. Horas antes del sepelio, platiqué con Ricardo Sheffield ex director de Profeco y ahora candidato a la senaduría por Guanajuato. Él me confesó tener temor por todo lo que se ha suscitado.

Que tanto a él como a la candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, se les ofreció la protección inmediata por parte del INE, pero este les indicó que era el Instituto electoral local de ese estado “quien debía proteger a los demás candidatos” (lo mismo a presidentes municipales como a regidores).

Me platicó también el señor Sheffield, como esto se convirtió en una verdadera pesadilla por la cantidad de documentos que les exigían para otorgarles el mecanismo de protección, que además “no iba a poder ser implementado, sino hasta que comenzara la campaña”. El propio candidato Sheffield pagó de su bolsa protección privada para Gisela. Una sola mujer guardaespaldas que ya vimos pudo hacer muy poco; si acaso herir a uno de los atacantes, pero no fue suficiente. Otro asunto que se ha publicitado a medias.

Quiero pensar que se debe a la premura de transmitir la información y no la mala leche, fueron las propuestas levanta chispas de Javier Corral, que es parte del equipo de la doctora Sheinbaum, quien acaba de presentar una serie de puntos para combatir eficazmente la corrupción.

Hasta la Presidenta del Notariado Mexicano llegó a hablar conmigo al aire para fijar su postura en contra de los dichos del propio señor Corral, cuando señaló a los notarios como partícipes de la creación de empresas fantasmas; sin embargo él me asegura que se cuenta con nombres y apellidos de algunos que han tenido incluso que se relevados de ese cargo.

Y parte de la propuesta del señor Corral, es que “los notarios también se atengan a una revisión dentro de la función pública como servidores de la nación que son”. Y como apoya la reforma judicial, a ver si no le hacen hasta mal de ojo.

