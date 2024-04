La Fiesta Grande cada vez está más cerca

Restan cuatro jornadas para que finalice la temporada regular del Clausura 2024 y arranque la etapa más emocionante del campeonato, la liguilla. Hay equipos que se han estancado un poco, pero continúan en la parte alta de la tabla; otros están tratando de resurgir para cerrar de gran manera el torneo, pero hay uno en particular que es superior al resto, que aunque no tenga una buena tarde, termina ganando.



La realidad es que la liga mexicana tiene muchas cosas que mejorar, como el ascenso y descenso, bajar el número de extranjeros en las plantillas, que se trabajen bien en las fuerzas básicas y muchas otras cosas más, pero lo que no es ninguna mentira es que la liguilla siempre es atractiva para el público; absolutamente nadie se lo quiere perder y se juega con calidad en cada partido.



Este fin de semana, se disputará la Jornada 14. Veremos los momentos de algunos clubes y sus próximos duelos.



Los Pumas y las Chivas, dos de los cuatro grandes, están en el undécimo y décimo puesto, algo a lo que nos tienen acostumbrados en las más recientes ediciones. Son cuadros que tratan de disfrazar varias situaciones que ocurren alrededor de su organización aprovechando las benevolencias que ofrece el certamen, estar entre los diez primeros lugares y disputar el Play-in. Año tras año viene ocurriendo lo mismo. Los auriazules se verán las caras ante Mazatlán y los rojiblancos chocarán frente al Puebla.



El Pachuca y el Cruz Azul, quienes ocupan el sexto y quinto lugar, empezaron la campaña de manera increíble; ambas escuadras estaban intratables desplegando un fútbol muy vistoso, sin embargo, en las últimas fechas su nivel ha disminuido y han perdido varios puntos en los recientes partidos. Lo más seguro es que los dos clubes finalicen entre los ocho mejores y veremos si pueden retomar su buen juego en la recta final. Este sábado Los Tuzos enfrentarán a los Tigres, mientras que la Máquina recibirá al Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes.



Los Tigres y Toluca se ubican en la cuarta y tercera posición. El cuadro felino ha mantenido un buen rendimiento a lo largo del torneo sin ser espectaculares, pero sabemos que cuando mejor juegan es en los momentos importantes. Del otro lado, el conjunto escarlata no pierde un partido de liga desde la jornada 4, ha hecho del Nemesio Díez una fortaleza. Los choriceros se medirán a los rojinegros del Atlas el domingo.



Los Rayados del Monterrey son segundos de la general con 28 puntos, están debajo del América por diferencia de goles. En los últimos años los regiomontanos han hecho temporadas regulares extraordinarias, pero en los instantes cruciales, cuando tienen que ganar sí o sí, la presión los supera y quedan eliminados en liguilla. La campaña pasada fueron eliminados por San Luis en Cuartos de Final, un rotundo fracaso. Lo más seguro es que si Fernando Ortiz no lleva a su equipo a la final, sea despedido al finalizar el torneo.



Y por último, el equipo que ha dominado nuestro fútbol en las más recientes temporadas es el América, que lidera el campeonato. Los Azulcremas juegan de memoria, sin importar si son los titulares o suplentes; la escuadra de André Jardine sabe a lo que juega. Además, al tener un amplio plantel y de enorme calidad, no tienen problema con la carga de partidos de la Concachampions, donde acaban de golear cuatro a cero al New England Revolution en la ida de los Cuartos de Final. Este sábado visitan a Santos en la comarca lagunera. Este equipo tiene todo para llevarse el bicampeonato.



La fase final del Clausura 2024 ha llegado, los equipos tratarán de tener sus piezas en punto para poder encarar la liguilla y como aficionados nos queda disfrutar la etapa más bonita de la temporada."

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

