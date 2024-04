¿Excéntrico y excesivo?

Estábamos en pleno descanso vacacional y… las redes sociales se volvieron locas. Un anuncio en la industria fashionista había movido el silencio de los días. A muchos les sorprendió, otros lo veían venir, pero a ninguno lo dejó indiferente.

La gran casa italiana Valentino le quitó a Pierpaolo Piccioli la dirección creativa de la firma, del cual había formado parte desde 1999 y lideraba en solitario desde 2016; el diseñador en una forma elegante y discreta escribió una carta de despedida que puso sentimental a muchos de nosotros.

"Llevo 25 años en esta empresa, y durante 25 años he existido y convivido con las personas que han tejido los hilos de esta hermosa historia que es mía y nuestra. Todo ha existido y existe gracias a las personas que he conocido, con las que he trabajado, con las que he compartido sueños y creado belleza, con las que he construido algo que es de todos, y que permanece inmutable y tangible. Esta herencia de amor, sueños, belleza y humanidad, la llevo conmigo, hoy y siempre", publicó Piccioli.

Y es que para los críticos más importantes Pierpaolo Piccioli le había dado un segundo aire a la firma. Con una estrategia fresca e innovadora el diseñador llevó a la marca a otro nivel, como publicó el medio especializado WWD:

"Lo que hace que sea tan único es su capacidad para emocionar a través de la moda. Cada una de sus colecciones para Valentino es una celebración del amor, la belleza y la individualidad. Sus diseños trascienden las tendencias fugaces para convertirse en piezas atemporales que perdurarán en el tiempo".

Pero bueno, Valentino le dice adiós, Piccioli se despide y, tan solo una semana después, se anuncia quién llevará las riendas de los próximos diseños. Y he aquí el asombro de todos… uno de los nombres más excéntricos y visionarios, también de origen italiano, sería la próxima cabeza: el mismísimo Alessandro Michele.

Por supuesto que el papel del director creativo es importantísimo, más allá de crear las colecciones cada temporada, dan forma a las tendencias, impulsan la innovación y cultivan la identidad de la marca. Debe tener la capacidad para visualizar el futuro, pero honrar la herencia de la firma, y garantizar que las casas de moda no sólo sigan siendo relevantes, sino que también dejen una marca en la industria.

Es la hora de Michele para Valentino. Que, con una importancia mayor en la moda, todo fashionista ha volteado a ver esta gran noticia y a la espera del siguiente capítulo. Creó un gran impacto al frente de Gucci, transformó la marca en un fenómeno cultural combinando la extravagancia maximalista con una estética de alta costura. Su visión audaz y su capacidad para desafiar lo convencional le dieron una enorme fuerza a la firma.

Pero este cambio radical nos genera más preguntas que respuestas. ¿Puede Michele replicar el éxito que logró en Gucci en Valentino? ¿Mantendrá su estilo distintivo o adoptará una nueva dirección creativa? Lo que es seguro es que Michele no carece de talento ni de visión.

Su capacidad para reinventar y redefinir el lujo contemporáneo ha cautivado a críticos y consumidores por igual, además se le ha reconocido mucho su revolución en el aspecto estético y cómo ha abrazado la diversidad y la inclusión, al presentar modelos de diferentes orígenes étnicos, géneros y tallas en sus desfiles, ha desafiado los estándares preestablecidos de belleza y promovido un mensaje de aceptación.

Con Valentino, tiene la oportunidad de dejar su huella en una nueva casa de moda y seguir desafiando las expectativas.

POR BEGOÑA COSÍO

COLABORADORA

@BEGOCOSIO

MAAZ