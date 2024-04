Crece inconformidad entre morenistas mexiquenses

Las cosas no caminan en Morena o al menos eso es lo que parece, ya que de otra forma no se entiende que los consejeros de ese partido en el Estado de México hayan decidido plantarse en la sede nacional de su partido, de donde dicen no se moverán, para exigir a su dirigente Mario Delgado Carrillo cumpla con los acuerdos establecidos como que exista apertura y pluralidad en la designación de candidatos a alcaldes y diputados locales.

Los inconformes se quejan de la falta de diálogo y del sectarismo por parte de la dirigencia nacional de Morena en la definición de las candidaturas en la entidad, cuando piensan que es el momento en que el partido debería brindar certeza y transparencia a toda la militancia en el proceso interno para garantizar la unidad del movimiento, además de conducirse de manera autoritaria y facciosa.

Dentro de sus exigencias piden que la designación de los candidatos a presidentes municipales y diputados locales del Estado de México que están pendientes de darse a conocer se lleven a cabo bajo un proceso abierto y transparente…

Ya el senador, Higinio Martínez, se había pronunciado sobre el tema y había criticado la selección de candidatos en el Estado de México por parte de Morena, incluso acuso a la dirigencia nacional de desconsiderar el liderazgo local… AUN HAY MAS.

ENTRE OTRA COSAS: En Guadalajara, el exdiputado José María “Chema” Martínez y ahora candidato de Morena y la mega alianza que hicieron sumando además de PT y PVEM a los partidos locales Hagamos y Futuro, advirtió en un mensaje a su contrincante de Movimiento Ciudadano del partido que gobierna la capital tapatía, que “se les acabó la fiesta y se les acabó la robadera”, porque ya es tiempo de los ciudadanos y que regrese el bienestar a la gente.

La batalla electoral será intensa en la tierra del mariachi y el tequila, se vislumbra que no habrá cuartel para nadie, y “Chema” con Morena ya prometió que en Guadalajara no descansará hasta que el pueblo recupere la paz y la tranquilidad que dice le arrebató Movimiento Ciudadano a la gente y acaben años de corrupción… AL TIEMPO

LA DE HOY: En el Estado de México Morena están jugando con fuego, la molestia entre quienes fundaron ese partido con su dirigencia es más que evidente, son cosas que no pueden taparse con un dedo, es obvio que se sienten desplazados por chapulines a quienes les han entregado candidaturas sin más merito que haber pertenecido al PAN o al PRI; no sabemos si Delgado esto lo tendrá medido, pero la inconformidad va mucho más allá y podría derivar en una desbandada que no solo le costaría alcaldías, sino el control del congreso local; cosa no menor que si pondría en un serio predicamento al gobierno estatal… HASTA LA PRÓXIMA.

POR: PABLO CRUZ ALFARO

COLABORADOR

TWITTER: @POLIGRILLA1

EMAIL: POLIGRILLA.ELHERALDODEMEXICO@GMAIL.COM

PAL