Reflexiones consultivas con Xóchitl Gálvez (Parte III)

Querida Xóchitl:

En mis anteriores artículos he venido afirmando que hay millones de ciudadanos hartos de Morena. Agraviados, clases medias, molestos, Switchers, o como les quieras llamar. Sí, si los hay. El problema es que del lado de la Coalición Fuerza y Corazón por México, no hay ningún personaje que represente el rol que Andrés Manuel López Obrador esta jugando en el proceso electoral.

Esta es la razón por la cual se corre el riesgo de que los 35 millones de votos que definirán la elección, se pulvericen entre todos los partidos, el resultado de la elección se diluya favoreciendo con esto a los candidatos de Morena, o de plano los ciudadanos no acudan a votar. Lo cual tampoco resulta un escenario favorable para la Coalición y tu propuesta de Cambio hacia el Futuro que propones y que la mayoría de los ciudadanos demandan.

Ellos, los de Morena, están articulados y todos los días desde las Mañaneras les dictan la líneas del discurso y la comunicación de las campañas. Puesto que en Palacio Nacional tienen a su coordinador y vocero oficial de campaña alimentándoles un día si y el otro también de propaganda.

Bueno, malo o regular, la realidad es que hasta el día de hoy, el rumbo lo estan marcando allá. Cuando estratégicamente el rumbo de todas las campañas de la Coalición y la propuesta de Cambio hacia el Futuro para México lo deberías estar dirigiendo tú. Aprovechando la condición de oposición al gobierno actual.

Porque en realidad a nadie le importa lo que diga Claudia Sheinbaum o a donde va a estar de gira. Tampoco importa si leyó correctamente las láminas que le prepararon para que no olvidara cacarear los “logros” del gobierno de su padre político, en la 87 Convención Bancaria en Acapulco.

Ella no les hace falta, no la necesitan para ir a hacer campaña. Ella y el resto de los candidatos y candidatas se limitan a hacer eco de lo que su Mesías les dicta. Porque el líder del movimiento sigue siendo Andrés Manuel López Obrador.

Obviamente, allá no les estan explicando a los ciudadanos los riesgos que representan seis años más de continuidad, de segundo piso o del refrito que signifique su 4T. Sería tanto como darse un balazo en el pie. Por eso, en el discurso van replicando por todo el país lo que les dicta desde la Mañanera Andrés Manuel López Obrador.

Repiten hasta el cansancio, que todo va muy bien, que a poco menos de seis años en atención a la Salud y el suministro de medicamentos es como nunca en la historia (y tienen razón, estábamos mejor cuando estábamos peor), que ya casi nos parecemos a Dinamarca; que no hay corrupción; que la Estafa millonaria en Segalmex es una alucinación; que en el país no existen problemas de seguridad ni de violencia; que los desaparecidos y los casi 100 muertos diarios son inventos de sus adversarios para continuar con los privilegios o que todo es un montaje de Latinus, bla, bla, bla, bla. En resumen, que todo en nuestro país es muy bonito.

Xóchitl, tu verdadero contrincante electoral no es Claudia. ¡Es Andrés Manuel López Obrador!

Por eso, lo verdaderamente preocupante es que por parte de la Coalición Fuerza y Corazón por México, a pesar de que presenta una mayor potencialidad electoral, como ya lo he mencionado en mis anteriores textos, no traen nada parecido al personaje que guía a Claudia Sheinbaum y a Morena. Por el contrario.

Tu equipo de campaña te trae de un lado para otro y de arriba para abajo, sin una verdadera agenda estratégica que se mida en votos. A estas alturas de la contienda, y de aquí al día de la elección lo que tienes que hacer es dedicarte a construir el mensaje del cambio hacia el futuro para México, para que le digas a los electores mexicanos, las razones por las cuales quieres ser Presidenta de la República y porque se tiene que ganar la elección, y que tu mensaje baje hasta el rincón mas apartado de nuestro país.

Explicar con peras y manzanas cuales son los riesgos que representa en materia de Salud, Economía, Educación, Seguridad, Estado de Derecho, en materia Social, Campo y Medio Ambiente, la continuidad que ofrece López Obrador con su política autoritaria, corrupta, sin rendición de cuentas y sin Estado de Derecho.

La gran caja de resonancia es desde aquí, desde la Capital del País. Porque lo que digas en Chiapas, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Veracruz o en cualquier otro Estado de la República lo saben allá, y se queda allá. Tu campaña Xóchitl es Nacional, eres ni mas ni menos que la candidata a la Presidencia de la República, no estas compitiendo por una Alcadía o una Presidencia Municipal. Muéstrate a la altura.

Con todo respeto para tus consultores, estrategas y quien diseña tu agenda. Te están mandando a perder el tiempo. Son cuatro ejes en lo que debes centrar el trabajo:

I. En el segundo debate tienes que verte como Jefa de Estado y de Gobierno, y contrastar los temas que se aborden entre lo que propone AMLO (el candidato de facto) y su continuidad, contra el Cambio hacia el Futuro que ofrece la Coalición.

II. La Comunicación, debes ya tener elaborado un mensaje nacional de diferenciación.

III. Las Causas, tienes que hablar de lo que a la gente le interesa, lo que quiere escuchar, sus expectativas, en síntesis, lo de ellos.

IV. Operación Política, cuélgate del PRI, los priístas no son su Dirigentes, ni tampoco tienen porque pagar por los errores de quienes se han equivocado. Aprovecha lo que haya de su organización para bajar al territorio. Esa, si te da para tener por lo menos un representante por cada sección electoral. Yo no se si el PAN o el PRD tengan 70 mil operadores territoriales. El PRI si los tiene. Es más, si tu le pides convocar a 700 mil afiliados o simpatizantes, créeme que en verdad si los anda reuniendo.

Pídeles que en cada Estado te pongan un número suficiente de cuadros para que operen territorialmente en torno a las candidaturas de la Coalición Fuerza y Corazón por México y de esta manera también den cobertura territorial a tu campaña.

Esta es la única manera de que establezcas en cada una de las más de 70 mil secciones electorales un contacto individualizado sección por sección, con cada uno de los potenciales electores para que puedan recoger y registrar los temas que en verdad le interesan a los ciudadanos. Pero lo tienes que hacer ya.

Ha pasado una semana más y no hiciste nada, estás desperdiciando recurso más escaso con que cuentas: El Tiempo.

A 35 días de la elección, las campañas en el resto del país, continuan sueltas. Tus Delegados Estatales, por cierto, en su mayoría mal elegidos, y pésimamente coordinados, tienen que ser tus voceros en cada una de las entidades. Necesitan ellos explicar tus posicionamientos; es urgente que se conecten con las y los candidatos en cada uno de los Estados; deben bajar al territorio, no todos lo hacen; tienen que articular las campañas; comunicar y explicar cual es tu diferenciación con respecto a la continuidad que ofrece la 4T. Así, no te sirven para nada.

Xóchitl, tienes que tomar medidas urgentes. No te avergüences de hacer equipo con el PRI. Si a Andrés Manuel López Obrador no le ha dado vergüenza llevárselos a Morena. Si no les ha hecho “fuchi”, ni le ha importado depender de Manuel Bartlet, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, José y Alejandro Murat, Eugenio Hernández, Javier Corral, la mitad de los Gobernadores y todo un rosario de personajes priístas y panistas que ahora trae dentro de Morena o en el Partido Verde, quien por cierto, se vende al mejor postor. Porque te vas a avergonzar tú, si el verdadero Clan-prian lo tienen allá, en Morena.

El PRI, de inmediato te da para formar un ejercito de militantes y simpatizantes suficientes para llevar a cabo el trabajo de campo que en este momento tu campaña requiere. Siempre y cuando sea adecuadamente convocado. Cuidado, no confundan esto con las estructuras tradicionales del siglo pasado que tenían los partidos y que hoy ya no existen.

Tu mayor debilidad es que precisamente no cuentas con organización territorial, por eso cuando levantan las encuestan resulta que la gente no te conoce, y menos todavía se ha enterado de tus propuestas.

Debes aprovechar al máximo las escasas 4 semanas que restan de la campaña. También te recomiendo que convoques a tus Delegados Estatales, explícales que tienen que verse y notarse más. Que den conferencias de prensa diarias, para que localmente puedan replicar tus posicionamientos y mensajes. Para que en la interacción con los medios locales se hable más de ti, de tu proyecto, tus propuestas y que se hagan acompañar por los demás candidatos en cada uno de los 32 Estados de la República. Es importante que vean al equipo unido y cohesionado alrededor de un solo proyecto. Los ciudadanos.

Mi querida Xóchitl, hay suficientes y potenciales electores para ganar con un amplio margen la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, la mayoría de las 9 Gobernaturas, Congresos Locales y Presidencias Municipales.

Sin embargo, las elecciones se ganan con los votos depositados en las urnas por los ciudadanos. Para que esto ocurra, hay que identificarlos y conducirlos adecuadamente, y esto, solo se va a lograr si se articulan las campañas en el territorio.

Te queda poco tiempo y cada día que pasa es un día menos. Debes urgentemente ponerte en acción y tomar decisiones. Porque los milagros….., los milagros no existen.

Y no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

Vocal del Consejo Directivo Del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.

@MarthaGtz

MAAZ