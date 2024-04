La Liga MX a años luz de las ligas exitosas en el mundo

Que maldita diferencia. Si, mientras la Liga MX está entregada a la MLS para que AppleTV gane millones de dólares con equipos mexicanos, cuando son incapaces de hacer un calendario funcional y beneficioso para sus afiliados, y mientras no ven todos los problemas de reglamentación y violencia que hay en nuestro futbol, aparecen ligas populares en México, como la NFL, que ayer, en su primer día del Draft en Detroit, humilla a quien se le ponga enfrente.



El futbol mexicano todo copia de Estados Unidos, pero todo lo copia mal, es como una versión cuatro de lo que sucede con las ligas más poderosas del mundo. Tenemos Play In, no descenso, no ascenso, pero no tienen, en nuestro país, lo más importante que ellos si tienen, entender la industria del deporte como un espectáculo.



El draft es una muestra. En Detroit se juntaron más de 4 mil personas en el auditorio en vivo, pagando claro boleto, para saber quienes serán las futuras “estrellas” de la NFL, ¿qué equipos los contratarán y cuánto dinero ganarán. Paralizan a los aficionados a este deporte y están más de tres horas y media metidos en la televisión para saber qué pasará en el futuro de la NFL.



Gran show, gran entretenimiento. Es como pasar un mercado de fichajes del futbol en vivo, con audiencia cautiva y con información, eso que nunca dejan que se sepa en en el futbol mexicano. Ejemplos. Caleb Williams, la primera selección colegial, elegido por Chicago Bears, le han proyectado un contrato de poco más de 38.5 millones de dólares, nada mal para un estudiante, que fue becado por la Universidad del Sur de California. Jayden Daniel, el extraordinario QB de Lousiana State fue elegido por Washington y le proyectan un contrato de 36.8 millones de dólares. Y así siguen, Drake Maye de North Carolina proyectan que New England Patriots le dará un contrato de 35.7 millones de dólares.



¿Por qué no regresar el draft a la Liga MX? ¿Hacerlo un verdadero show con la información que es relevante? Simple, porque no les importa nada más que decir: Yes Sir!, seguir prostituyéndose ante la MLS y no saber ni hacer calendarios y juntar el PlayIn con la semifinal de Concacaf. Eso es la Liga MX, la que quieren vender como de primer mundo y no hacen más que mostrar sus deficiencias ejecutivas y una administración sin ideas, sin nada, vacía.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

EEZ