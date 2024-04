Cancún, 54 años de historia ignorada

Cancún, ventana al mundo desde el Caribe mexicano ha cumplido cincuenta y cuatro años de fundada, es el sueño muchos, de parejas de la clase media para pasar la luna de miel, de México y del mundo, que deciden unir sus destinos en uno de los balnearios más famosos de América, fundado el 20 de abril .

Dos fechas de abril son relevantes para Cancún, vinculadas a su existencia, la primera el quince de abril de 1957 hace 67 años en la ciudad de Mérida se desplomó la avioneta que tripulaba Pedro Infante, pareciera que no hay relación entre ambos acontecimientos.

Pedro Infante era aficionado a la aeronáutica y acostumbraba a volar al sureste mexicano, ir a Chetumal en la frontera con Belice, donde se conseguían productos europeos y de las colonias inglesas o del Reino Unido, el volaba se divertía, disfrutaba uno de sus hobbies —volar— y regresaba cargado de regalos pasa sus amigos, fue ese fatídico 15 de abril, cuando regresando de Belice cargó gas avión, pero no calculó que la carga que traía de Chetumal permitió elevar su avión sin problema en razón de que el combustible que perdió en el vuelo de Mérida a Chetumal disminuyó el peso de la aeronave, pero no así al llenar sus tanques en Mérida, cálculo que no consideró Pedro y provocó su desplome en las calles de Mérida, en su s recorridos Pedro sobrevolaba el caribe mexicano y, hablaba con sus amigos de la belleza del mar Caribe así permeó entre la clase política para crear el destino turístico que comenzara López Mateos y consolidara Luis Echeverría.

A diferencia de otros destinos Cancún nunca comenzó como un pueblo de pescadores, Cancún fue desde su origen, un ambicioso proyecto de desarrollo turístico concebido por administraciones priístas que generó —y hoy a 54 años sigue generando y pretenden ignorarlo— fuentes de empleo para la región y aún para todo México, ahí siguen arribando personas procedentes de todo el mundo que llegan a radicar en lo que se ha llamado el paraíso, ello explica la identidad cosmopolita de Cancún.

Con motivo de los 54 años de su fundación se presentó el libro “Historia Viva de Cancún” en la sociedad Andrés Quintana Roo, que fundó y preside el periodista Fernando Martí.

Durante el evento, la gobernadora Mara Lezama refirió que los festejos de los cincuenta años de la fundación de Cancún se pospusieron por la pandemia, pero destacó la importancia de dar seguimiento a la historia de Cancún.

Al evento asistieron varios gobernadores, pero hubo un ausente, que los quintanarroenses ignoran siempre en sus festejos, al gobernador interino entre David Gustavo y Jesús Martínez Ross a Dionisio Casanova.

