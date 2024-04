Nearshoring de maple

Canadá camina mucho más lento por la senda del nearshoring. De hecho ha perdido alrededor de 13 mil millones de dólares durante los últimos años debido a la escasez de mano de obra y trabajadores calificados en todo el país en el sector manufacturero, esto de acuerdo a la Asociación Canadiense de Fabricantes y Exportadores (CME), que afirma que "más del 90% de los fabricantes canadienses son pequeñas empresas y desempeñan un papel crucial en la cadena de suministro de las empresas más grandes, por lo que es necesario un apoyo gubernamental más específico para estas empresas a fin de que puedan acelerar la adopción de tecnología en el sector".

La fuerza laboral, los salarios, la automatización, la productividad laboral y la diversificación de las cadenas de suministro son claves para atraer a las grandes maquiladoras. En Canadá la mano de obra es menos costosa que en Estados Unidos, pero no se puede comparar con los salarios en México, donde las empresas están interesadas en “relocalizarse”.

Desde 2021, Estados Unidos y México han atraído una ola de manufacturas de alta tecnología relacionadas con la fabricación de automóviles a gasolina, vehículos eléctricos y semiconductores. Se calcula que 50 nuevas plantas de baterías para vehículos eléctricos se instalen en Estados Unidos y México para 2030, según datos del Departamento de Energía de Estados Unidos. Mientras que Canadá se había quedado al margen hasta que el fabricante alemán Volkswagen anunció que estaba construyendo una planta de baterías para vehículos eléctricos valorada en 14 mil millones de dólares en Ontario.

La fábrica de baterías para vehículos eléctricos de Volkswagen, cuya inauguración está prevista para 2027, será la primera de su tipo en Canadá. "Con este proyecto histórico, no sólo estamos recuperando la manufactura, sino que estamos recuperando una economía fuerte y próspera para esta comunidad", dijo el Primer Ministro Justin Trudeau. “Estamos entregando un ancla nacional para la cadena de suministro de vehículos eléctricos de Canadá”.

Canadá superó la oferta de Estados Unidos y otros lugares para asegurar la planta de baterías para vehículos eléctricos de Volkswagen, que creará más de 3 mil empleos directos y podría aportar alrededor de 150 mil millones de dólares a la economía canadiense, dijo Trudeau.

Sin embargo, la planta de Volkswagen es uno de los pocos éxitos importantes del país en atraer plantas manufactureras de miles de millones de dólares a Canadá. Pero John Boyd, director de The Boyd Co. Inc., asegura que han visto un mayor interés en Canadá como ubicación de nearshoring para nuevas inversiones manufactureras en varios sectores de alto crecimiento.

"Históricamente, la larga demanda de Canadá ha sido en el campo de los recursos naturales, siendo un proveedor mundial de madera, metales preciosos, gas natural, petróleo crudo, betún crudo y carbón. La industria de los vehículos eléctricos es un importante usuario final de litio para la producción de baterías de automóviles y camiones. Dicho esto, dos de los depósitos de litio más grandes de América del Norte se encuentran en Canadá”.

Canadá obtuvo también una planta de materiales de baterías para vehículos eléctricos por valor de mil 500 millones de dólares de la empresa belga Umicore en julio de 2022. La instalación estará ubicada también en Ontario y comenzará a operar en el 2025.

Otra de las empresas que está negociando con el gobierno canadiense es el fabricante de automóviles Stellantis a fin de construir una planta de baterías para vehículos eléctricos de 5 mil millones de dólares de nuevo en Ontario.

El Conference Board de Canadá señala que los canadienses deben ser proactivo para asegurar inversiones en áreas donde tienen una ventaja comparativa para aprovechar las oportunidades. “Canadá es un socio confiable, tenemos una marca sólida en todas nuestras categorías de exportación, tenemos importantes acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales y somos un exportador global de recursos energéticos y agroalimentarios. Estamos bien posicionados para beneficiarnos de una medida de las empresas estadounidenses y europeas para asegurar las cadenas de suministro”.

El nearshoring no ha avanzado tan rápido en Canadá, pero seguirán atentos a cualquier oportunidad que se presente, recordemos que, si bien nuestro país fue el primer socio comercial de los Estados Unidos en el 2023, Canadá fue el tercero y desean seguir empujando con fuerza

POR JOSÉ IGNACIO ZARAGOZA AMBROSI

EXPERTO EN COMERCIO EXTERIOR

@ignaquiz

