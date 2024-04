Unos cuartos de final de Champions, magistrales

Esta semana finalizaron los cuartos de final de la UEFA Champions League con juegos increíbles, que mantuvieron a los aficionados del futbol expectantes hasta el último minuto y con remontadas que solo el mejor torneo de clubes nos puede regalar. Bayern Munich, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain y Real Madrid son los equipos que dejarán todo para coronarse en Wembley.



El París Saint-Germain venció al FC Barcelona con un global de seis a cuatro. Los blaugranas se habían llevado la victoria tres goles a dos en el juego de ida en Francia; todo parecía que iban a cerrar la serie en casa, pero los galos remontaron y les pegaron una goleada de cuatro goles a uno a los catalanes en la vuelta. ¡Qué tristeza da el FC Barcelona, un conjunto que no se encuentra y que en competiciones internacionales nada les sale!



Después, el Borussia Dortmund vino de atrás y eliminó al Atlético de Madrid en casa. Los colchoneros habían ganado en la ida dos goles a uno y lucían favoritos para llegar a la semifinal, pero los bávaros nunca bajaron la cabeza y ganaron cuatro a dos en la vuelta. Esta derrota confirma que el estilo del Cholo Simeone no está hecho para coronarse en este certamen; se necesita ser más valiente y arriesgar más. Desde que el técnico argentino llegó al banquillo del Atleti, en 2012, han disputado dos finales de Champions y constantemente están en las fases finales, pero no la levantan. No está a discusión que sus números en el club son muy buenos, ganando ligas y copas, pero no les alcanza para la máxima justa europea.



En un choque muy cerrado, el Bayern Munich derrotó al Arsenal. Los ingleses y alemanes empataron en la ida a dos, pero para el regreso en el Allianz Arena, el conjunto de Thomas Tuchel se impuso por la mínima con gol de Joshua Kimmich. De las cinco veces que se han medido gunners y bávaros en enfrentamientos directos en Champions, los reds nunca han conseguido llevarse la eliminatoria.



Para cerrar, la mejor serie de todas fue la del Real Madrid frente al Manchester City. Los blancos se impusieron a los Sky Blues por la vía de los penales; en el juego de ida empataron a tres, y en el Etihad Stadium igualaron a uno, dejando un global de cuatro a cuatro. Ambos encuentros fueron fenomenales, con una calidad de goles excelsa y con un ambiente en las gradas que solo este torneo nos regala. No cabe duda de que el Real Madrid es El rey de Europa, es el mejor equipo de la historia y lo que hace en esta competición año tras año es una locura, es algo que simplemente ellos pueden hacer.



El 30 de abril arrancan las semifinales. El Real Madrid se medirá al Bayern Munich y el Borussia Dortmund chocará ante el Paris Saint-Germain. Figuras como Jude Bellingham, Harry Kane, Kyllian Mbappe y Marco Reus estarán en el campo comandando a sus escuadras para llevarlos a la final de la Copa de Europa.



Wembley está a la vuelta de la esquina, pero solamente los equipos que más atrevidos sean y menos errores cometan serán los que accedan a tener el honor de disputar la orejona.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

EEZ