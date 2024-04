Un juez mal visto

Andan otros temas verdaderamente ardientes ya con la temporada de Las Mayores en curso, a reserva de que realmente haya querido decir el Comisionado Rob Manfred lo tocante a las broncas, reyertas o como quiera usted decirles apreciado lector.

Por ahí también el tema de los Atléticos (hoy aun) de Oakland como una mancha enorme a un espectáculo conocido como “el mejor beisbol del mundo”, el big show o simplemente “el equipo grande”… es penoso ver esas bajas asistencias, esa indolencia ante un equipo el cual tiene rica historia y campeonatos, arrastrando la cobija y –quizá lo peor– con un dueño multimillonario jugándole al listillo, al pasado de lanza dirían varios en estas coordenadas.

Pero si lo anterior no era suficiente como para preocupar al respetable y a todos los involucrados, el ampayeo siempre va a estar top en esa lista de cosas provocadoras de jaqueca para los mandamases de las Grandes Ligas, nada más que ahora sí ya están pasándose de tueste en ocasiones.

Mucho se han señalado los errores en el conteo al comenzar la temporada, pero esto de Ángel Hernández ya es una cosa totalmente injustificable al grado de cantar tres strikes en un turno –evidentemente para un ponche– con cada uno de ellos más afuera de la zona de strike que declaraciones de candidato a Diputado en plena insolación…

Se dice que es una buena persona el ‘ampaya’ de origen cubano y que no es algo con dolo el hecho de la coincidencia de estas fallas, si así fuera… ¡peor! Entonces el señor no está capacitado y no debería estar ahí para lo único lo único, donde debe estar más atento y apto, no sabemos si esto se parece a un gobierno actual por aquello de la lealtad, ¿aquí sería lealtad al Sindicato de Ampayers o a unas reglas de juego las cuales ciertamente no observa adecuadamente?

Sabemos como Grandes Ligas prefiere ver como se retiran “honorablemente” (sic) algunos de sus colegiados para la aplicación de las reglas, aunque aquí claramente están manteniendo casi en “actividad artificial” a un elemento el cual, insistimos, podrá ser muy buena onda y amigo de los amigos, pero su actividad francamente deja mucho pero mucho qué desear.

Así como se quejan de ese rejuvenecimiento de los rosters y el supuesto atentado a la agencia libre que esto implica, pues… debemos entonces afirmar categóricamente: los ampayers no entran en esos contratazos de Scott Boras y quizá ya es hora de rejuvenecer ese aspecto, incluso, con elementos mucho más afines a la tecnología y lo que con ella viene, si no es que ya nos tardamos en comparación con los otros major sports como la NFL y la NBA.

El juego del beisbol y esta onerosísima industria ligamayorista lo requieren al ampayeo como un instrumento de certeza y no uno de folclor innecesario.

Extra Innings: sumamente innecesario y hasta artero lo posteado por Henry Urrutia (Saraperos de Saltillo) respecto de los peloteros mexicanos en la briosa LMB, bien por el gran ligamayorista mexicano Isaac Paredes en responderle; ojalá la misma Liga Mexicana establezca algún criterio al respecto.

POR ALEJANDRO AGUERREBERE

COLABORADOR

PAL