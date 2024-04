¡HASTA SIEMPRE, ANDRÉS!

Como cuando empezó todo, en aquella campaña de 2018, será el adiós político del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y es que luego de las elecciones del 2 de junio, el tabasqueño anunció que realizará una “gira del adiós” por plazas públicas de los 32 entidades de la República para dar gracias a la gente por su apoyo y respaldo en los últimos 20 años, para después retirarse de la vida pública porque no desea ser líder moral ni cacique.

RELEVO EN LA CORTE

Importante movimiento el que hizo ayer la SCJN, que preside la ministra Norma Piña, al designar como su director general de Comunicación Social a Jorge Ramos Pérez, periodista con amplia trayectoria. Ocupará el cargo de Francisco Esquinca, quien tomará la dirección de Participación Social, de nueva creación.

A SOLUCIONAR POLÉMICA

Nos dicen que el INE, que preside Guadalupe Taddei, busca darle salida a los mexicanos en el extranjero para que puedan votar en las elecciones del 2 de junio. Habrá atención personalizada a cada uno de los casi 40 mil casos que se registraron con irregularidades y que hasta ayer tenían en pausa la posibilidad de votar.

SE LLEVAN PESADO

Encontronazo se dieron el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas. Primero, el campechano denunció al ex mandatario por desvío de mil 365 millones de pesos en su administración. El ahora ex priista sólo le contestó con la frase “el PRI, tan lejos de Dios y tan cerca de ‘Malito’”.





IMPULSAN A TLAXCALA

Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, y Josefina Rodríguez, secretaria del ramo en Tlaxcala (en representación de la gobernadora, Lorena Cuéllar) inauguraron la exposición “Ven conoce Tlaxcala y hazlo real”, que exhibe su artesanía, gastronomía y otros. Es una práctica en la Sectur, para promover los atractivos turísticos del país.

