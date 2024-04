Mujeres adultas mayores suizas en lucha por la justicia climática

Los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Convenio) establecen la protección al derecho a la vida, así como al respeto del derecho a la vida privada y familiar. Estos derechos fueron la base para que recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), resolviera un caso muy conmovedor y al mismo tiempo valiente, ejemplo de vida generacional, en sus ambas facetas, “intergeneracional” (2 o más generaciones) e “intrageneracional” (misma generación) debido al poderoso mensaje de lucha por la justicia climática.

El caso (según comunicado ECHR 087 (2024)) fue solicitado por la Verein KlimaSeniorinnen Schweiz (Asociación Climática Suiza de Mujeres Adultas Mayores), una asociación bajo la ley suiza cuyo objeto consiste en promover e implementar la protección climática efectiva en nombre de sus miembros, que son más de 2,000 mujeres adultas mayores (un tercio de las cuales tienen más de 75 años) y, por otro lado, cuatro mujeres, todas miembros de la asociación y mayores de 80 años, que reclaman problemas de salud que se agravan durante las olas de calor, afectando significativamente sus vidas, condiciones de vida y bienestar. La mayor de las cuatro, nacida en 1931, falleció durante el proceso ante el Tribunal.

Tras varias instancias procesales donde las Cortes Suizas les negaban la calidad de víctimas, el caso le fue presentado al TEDH, argumentándose que el Estado Suizo no había cumplido con sus deberes bajo el Convenio para proteger la vida de manera efectiva, garantizar el respeto por su vida privada y familiar, incluido su hogar, no había presentado legislación adecuada y no había implementado medidas apropiadas y suficientes para alcanzar los objetivos para combatir el cambio climático, de acuerdo con sus compromisos internacionales y que finalmente no habían tenido acceso a un tribunal y a un recurso efectivo, lo que afectaban sus derechos civiles conforme al Convenio.

El Tribunal encontró que las solicitantes deben ser consideradas víctimas. Es un hecho que existen indicaciones lo suficientemente fiables de que el cambio climático antropogénico existe, que representa una seria amenaza actual y futura para el disfrute de los derechos humanos garantizados bajo la Convención, que los Estados son conscientes de esto y capaces de tomar medidas para abordarlo de manera efectiva. Se señaló que los esfuerzos de mitigación globales actuales no son suficientes para alcanzar ese objetivo. Está claro que las generaciones futuras probablemente soportarán una carga cada vez más severa de las consecuencias de los fracasos y omisiones actuales para combatir el cambio climático.

Bien lo dice el Papa Francisco, la tercera edad puede abrir un nuevo camino: “Si los ancianos, que ya han visto de todo, conservan intacta su pasión por la justicia, entonces hay esperanza para el amor, y también para la fe”.

