Ya están en el escritorio de Claudia Sheinbaum las primeras ideas de lo que podría ser una reforma fiscal para su gobierno.

Se trata de las primeras líneas que sus principales asesores económicos han estudiado para incrementar los ingresos presupuestales en su posible administración.

La meta sería incrementar la recaudación fiscal adicional hasta por tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Es algo parecido a lo que se logró en Brasil, de acuerdo con algunos expertos.

La base de la reforma fiscal de Sheinbaum tendría tres elementos centrales. En primer lugar, se buscaría una fuerte reducción del uso del dinero en efectivo, que prevalece como pilar de la actividad económica para la mayoría de los mexicanos. Para este propósito se requeriría una coordinación enorme con el Banco de México, a fin de hacer rastreable la identidad digital de cada persona en materia financiera. Este paso involucraría fuertemente al sector bancario del país.

Un segundo pilar consistiría en el cruce de bases de datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con los Estados (y quizá con los municipios) en materia de uso de agua, electricidad, registros de transporte vehicular y otros servicios urbanos, a través de los cuales se pudiera conocer el gasto en dichos rubros por parte de contribuyentes de cierta magnitud que suelen evadir impuestos.

Sus fuertes consumos mostrarían que no se trata de una unidad unifamiliar, sino de empresas que no tributan todo lo que deberían.

Un tercer componente sería el famoso tema de los ultrarricos. Hay un grupo de asesores de la candidata que buscaría empujar el tema de gravar más fuertemente a las grandes fortunas del país, pero reduciendo en algunos puntos porcentuales la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para las clases medias.

Asimismo, habría iniciativas para gravar a empresas que cobran todos sus servicios en el extranjero, pero cuyo consumo ocurre en nuestro territorio, como es el caso de las operadoras de viajes y los hoteles españoles todo incluido, que cobran en otra jurisdicción para que el turista pase semanas enteras en México.

Claudia Sheinbaum ha subrayado que no habrá reforma fiscal en los primeros años de su gobierno. Con esto blindaría la narrativa de su transición respecto de la 4T. No obstante, los planteamientos arriba descritos no calificarían estrictamente como una reforma fiscal tributaria (es decir, elevando impuestos, excepto el de los ultrarricos). Por ello sí podría iniciar este camino desde octubre, en caso de ganar.

