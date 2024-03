¿Qué se hace con la capital?

Algo han notado en Palacio Nacional al monitorear el inicio y la evolución de la campaña para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Aunque los sondeos divulgados recientemente le dan una ventaja a Clara Brugada sobre Santiago Taboada, el comportamiento desde el oficialismo y Morena parece indicar que las cosas no han van tan bien.

Desde 2021, la Ciudad de México ha sido un foco rojo, porque por primera vez en más de dos décadas, los habitantes de la capital optaron por otra opción que no fuera la izquierda.

Parte de la estrategia de Morena para recuperarse del descalabro, comenzó al darse a conocer la investigación al denominado “ Cártel Inmobiliario”, un entramado que llevó a la detención del ex alcalde de la Benito Juárez, Christian Von Roehrich, por supuestos casos de corrupción en la entrega de permisos para la construcción de edificios de departamentos y oficinas.

La Benito Juárez ha sido el feudo del PAN, desde el 2000. Aunque la Fiscalía de Justicia ha negado el uso político del caso, todo estaba puesto para que se utilizara en la campaña de este año. Clara Brugada, en un acto de campaña en la alcaldía, prometió erradicar este cártel.

El pasado 28 de febrero, desde la mañanera se dio un aviso de lo que se observaba en la capital: el Presidente López Obrador dijo que la ciudad que gobernó y que ha sido baluarte de la izquierda en todo el país, se ha ido “empanizando” y convertido en la capital de la “manipulación”; que se estaba empanizando y “hamburgesando”. La sentencia fue un llamado de alerta para las divisiones al interior de Morena, mismas que enfrentado a dos equipos de campaña.

Recordemos que Clara Brugada no fue la primera opción de Claudia Sheinbaum, quién tomó nota de la forma en la que bajaron de la candidatura a su ex secretario de seguridad pública, Omar García Harfuch; las filtraciones a la prensa sobre su supuesta presencia en la “noche de Iguala”, fueron suficientes para que el voto duro de Morena se alineara y le diera la espalda, pues lo consideraron un advenedizo que no era compatible con el ala más radical de Morena.

El llamado de atención fue para Claudia, Clara y Martí Batres, porque hay el registro de inconformidades por el reparto de candidaturas y espacios arrebatados.

En el cuarto de guerra de Santiago Taboada el humor no puede ser mejor. Ven que los números en lugar de bajar, suben y la brecha entre ambos candidatos se cierra. Hoy en la Ciudad de México, la moneda para la elección de la Jefatura de Gobierno está en el aire.

CONTRASEÑA: La marcha de ayer del 8M fue ejemplar. Miles de mujeres marcharon por sus derechos y la igualdad de manera masiva, a pesar del calor, y hasta el cierre de esta columna no se habían visto desmanes como en años anteriores. Un gran mensaje para que no se antepongan los dsiturbios a la atención de sus demandas. ¿Qué les piensan criticar ahora?

POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

COLABORADOR

@CARLOSZUP

MAAZ