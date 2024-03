Renuncias simultáneas, pero recuerdos diferentes

Durante su presentación como nuevo entrenador del Liverpool, en 2015, Jürgen Klopp destacó que “no es tan importante lo que la gente piensa cuando llegas a tu puesto, es más importante lo que piensan cuando lo dejas”. Hoy en día, a casi un mes de la renuncia del DT alemán y Xavi Hernández, la reflexión del alemán no sólo revela su perspicacia deportiva, sino que también demuestra la actitud ideal a engendrar para afrontar un proyecto de reconstrucción como a los que se enfrentaron.

Tras semejante afirmación, Klopp pasó a solicitar paciencia tanto a la afición, como al proyecto propuesto. Su pedido no cayó en oídos sordos y, para sorpresa de pocos, su promesa se hizo realidad cinco años después, llevando al equipo inglés a ganar su primera Premier League desde la década de los 90. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo respecto a la paciencia dispuesta para Xavi Hernández.

Durante el mandato de Klopp, por ejemplo, fuimos testigos de un club dispuesto a apostar por el futuro de su equipo. Sin embargo, con el Barcelona de Xavi vislumbramos a un equipo obsesionado con recuperar la gloria del pasado. Mientras Hernández expresaba la importancia de “regresar” a la filosofía de juego de aquel Barcelona en el que participó como jugador, Klopp abogaba por un “reinicio” deportivo dentro del conjunto inglés. Incluso, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, cayó en la misma nostalgia del entrenador catalán durante su presentación, en 2021, aclarando que “tenemos ganas de repetir cosas y momentos que hemos vivido en el pasado".

Ahora bien, con esto no quiero decir que el Barcelona no pueda volver a manifestar su famoso estilo de juego, pero no puede esperar que las circunstancias sean exactamente las mismas. Mientras Klopp reconstruyó su equipo, a Xavi se le exigió remodelarlo en honor a esa época gloriosa. Sin embargo, mientras la solución del catalán tuvo un impacto inmediato pero fugaz, la del alemán deja un legado que, a pesar de haber tardado más en construir, permanecerá intacto en la memoria y la historia del Liverpool.

Como profetizó Klopp, en 2015, no es tan importante cómo se inicia el proceso, sino cómo se termina. El fin de ambos mandatos, aunque exitosos de formas distintas, difieren en su conclusión: uno será recordado por establecer una identidad de juego muy particular que brindó éxito en tiempos de incertidumbre, mientras que el otro será recordado por dejar a su equipo varado en la misma inestabilidad competitiva con la que lo recibió.

Ante esta situación, uno no puede evitar cuestionarse qué podría haber sido del Barcelona de Xavi si hubiera contado con paciencia similar a la mostrada tanto por Jürgen Klopp como por el Liverpool. Lamentablemente, al Xavi entrenador se le recordará más por el estado competitivo en el que deja al Barcelona, y no por los títulos obtenidos durante su primera temporada.

POR TOMÁS LUJAMBIO

