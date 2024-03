Mañana es un día especial para todas las mujeres en México y en el mundo, y estoy feliz de unirme a este unísono de esfuerzos que todas estaremos dando para seguir luchando por nuestros derechos resolviendo el dilema ¿Eres o no eres feminista?

En términos formales el feminismo es un movimiento social y político que empezó a finales del siglo XVIII como consecuencia de la Revolución Francesa, movimiento que buscaba terminar con el poder absoluto que ejercían los reyes para que el pueblo tuviera la libertad de elegir a sus gobernantes y participar en las decisiones relacionadas al futuro del país. En esta lucha las mujeres participaron, sin embargo no fueron reconocidas, en su lugar se estableció la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano la cual, solo reconocía los derechos fundamentales de los hombres.

Fue ahí cuando las mujeres tomaron conciencia de la opresión, dominación, y explotación bajo la cual habían venido viviendo a lo largo de la historia y comenzaron a organizarse para liberar a las mujeres en todo el mundo.

Existen diferentes formas de entender y ejercer el feminismo, aquí les presento las dos corrientes principales:

Feminismo liberal: reconoce a las mujeres como personas capaces de tomar decisiones propias y participar en la esfera pública igual que los hombres y busca establecer la igualdad de condiciones a través de las reformas políticas y legales. Entre los logros más importantes de esta corriente se deriva el acceso al voto, a la educación y la legalización del control natal.

Feminismo radical: señala que una mujer no nace sino que se hace, es decir que los rasgos entendidos como femeninos son creencias concebidas principalmente por los hombres quienes ocupan las principales posiciones de poder, a lo que llaman patriarcado y señalan como la raíz de la desigualdad y propone erradicarlo para poder conseguir la liberación.

De ambas corrientes del feminismo, hoy surgen muchas formas de entender y vivir este movimiento social, que va cambiando conforme pasa el tiempo porque se van detectando nuevas necesidades y surgen nuevas voces de mujeres que nos muestran realidades alternas de represión.

Ahora ¿Cómo saber si eres o no feminista? Si te sientes incómoda con el trato que te dan en casa, en tu trabajo, tu pareja por el hecho de ser mujer, esto señala que hay en ti una postura feminista.

En mi caso, la inconformidad empezó desde pequeña, porque crecí en un contexto en el que no tenía mucho caso estudiar, ya que al ser mujer mi destino era casarme, tener hijos y que me mantuvieran. Mi éxito estaba en escoger un marido que me diera todo lo que necesitaba.

Forma de vida que me parece respetable, pero no iba acorde con mis sueños, por ello el feminismo para mi es construir un entorno social en el que las mujeres tengan las herramientas para tomar decisiones conscientes en vez de asumir ciegamente los roles y expectativas tradicionales que se dictan para ella en las familias.

El feminismo es enseñar a las mujeres en contextos de abuso, que es posible acceder a otra forma de vida para que se puedan convertir en el ejemplo de las nuevas generaciones y así empezar a eliminar la violencia.

Ser feminista es cultivar el valor de la sororidad, es decir, establecer relaciones solidarias entre las mujeres en esta lucha por nuestros derechos, en la que estamos juntas, dejar de competir y combinar nuestros talentos para seguir avanzando.

Ser feministas no es imitar a los hombres, es liderar una familia, una empresa, un país a nuestra manera con emociones, inteligencia y creatividad.

El feminismo es una revolución que inicia en nuestro interior y se convierte en una forma de vida.

POR DULCE ELENA GALINDO VILLA

@DULCEGALINDOVILLA

