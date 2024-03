Un alud de 90 días

“El final de nuestras vidas comienza el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan.” Martin Luther King

Aunque pareciera que las campañas electorales han sido eternas, el viernes anterior dieron su arranque -oficial-. Claro que no serán campañas donde se diga la verdad, como por ejemplo por qué no ha funcionado la “estrategia” de “abrazos, no balazos”; ni por qué los llamados megaproyectos no terminan por cuajar; mucho menos que expongan ante la ciudadanía el por qué ese afán de destruir el marco institucional; o por qué el combate a la corrupción, que tanto han hecho alarde, no la ha reducido un ápice e incluso se ha incrementado en la realidad y en la percepción ciudadana; tampoco vamos a escuchar las causas del abandono del sistema Metro y una larga cantidad de etcéteras.

En sustitución a esto, lo que vamos a ver en la carrera de 90 días es un alud de spots en radio, televisión y redes sociales que van desde candidatas y candidatos bailando en una plaza pública, en una conferencia o en Estados Unidos, cantando en una entrevista, muchos mítines con gente muy feliz y sonriente apoyando a su candidata favorita. Es decir, lo que ya hemos visto en muchos otros procesos, y es que no hay nada nuevo bajo el sol y menos cuando están en contienda 20,375 cargos y las y los mexicanos que estamos en lista nominal somos 100 millones (casi 52 millones de mujeres y un poco más de 48 millones son hombres; 26.2 millones de jóvenes de entre 18 a 29 años; 12.5 millones de adultos de 65 y más).

Como lo fueron en el 2021, estos comicios serán plebiscitarios, a favor de López Obrador o en contra. Claudia Sheinbaum representa la continuidad del proyecto obradorista y en su plataforma de campaña presentada en el zócalo entre “lapsus” y forcejeos con la candidata para la jefaturas de gobierno, exhibió 100 promesas por cumplir si llega a ser presidenta, 90 de ellos son iguales a los de la actual administración y en los diez restantes da mayor énfasis a la cultura, a la educación y a la perspectiva de género. Por su parte los opositores, Xóchitl Gálvez y Álvarez Máynez han propuesto, hasta el momento, cárceles al estilo Bukele y así terminar con la inseguridad que azota al país.

Seguramente Xóchitl Gálvez presentará en estos 90 días propuestas que la diferencien de la actual administración y de la puntera Claudia Sheinbaum, para darle un valor agregado a su campaña. Estratégicamente tendrá que darle continuidad a los programas sociales y no golpetear al presidente (por su alta aprobación), en propuestas solo basta hacer la lista de todo lo que se ha hecho mal y es de inmediata restitución, como la defensa de las instituciones, regresar el proyecto del NAIM, las estancias infantiles o salvar el sistema de salud. Álvarez Máynez sigue navegando entre alejarse de lo “fosfo” y poder articular un discurso, empero puede prometer lo que sea, puesto que se encuentra muy lejos para que el votante piense siquiera en votar por MC.

Así, los cien millones de mexicanas y mexicanos que estamos llamados a las urnas nos veremos envueltos en la avalancha de las campañas y ante este ruido, no podemos permanecer callados. Deberemos de revisar todas las boletas para así generar los debidos contrapesos propios de la democracia, seamos racionales a la hora de decidir qué queremos para el país, uno que vuelva al respeto de las instituciones o seguir por el camino del desdén. Exijamos propuestas viables y fiables para la sociedad y para México, es nuestra responsabilidad y deber en estos comicios.

POR ADRIANA SARUR

COLABORADORA

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

PAL